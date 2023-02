Aushilfstorwart ist der einzige Gevelsberger Lichtblick

Minden/Gevelsberg. Zwei Halbzeiten wie Licht und Schatten spielt die HSG Gevelsberg/Silschede und verliert klar. Grund zur Freude gab es nur für einen Spieler.

Unterschiedlicher hätten die beiden Halbzeiten des Handball-Oberligisten HSG Gevelsberg/Silschede beim TSV Hahlen gar nicht sein können. Auf eine bärenstarke erste Hälfte samt sicherer Führung folgten 30 Minuten zum Vergessen – wobei spielerisch eigentlich gar nicht alles so verkehrt war, wie es das klare Endergebnis am Ende ausdrückt. Letztlich deutlich mit 28:34 (17:13) unterlag die HSG beim Tabellennachbarn, der nun drei Punkte vor den Gevelsbergern rangiert.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Ein wenig Ernüchterung war schon herauszuhören aus der Stimme von HSG-Trainer Sascha Šimec über den Auftritt seines Teams. das stark begann und sich die knappe Besetzung nicht anmerken ließ. Nach ausgeglichenem Beginn setzte sich die HSG kurz vor der Pause erstmals klarer ab. „Da haben wir konsequent gespielt und auch konsequent abgeschlossen“, sagte Šimec. Vier Tore Vorsprung hatte sich sein Team erspielt, von denen in nur sieben Minuten nach Wiederbeginn nicht mehr viel übrig war. Statt mit der Führung im Rücken Sicherheit zu bekommen, warfen die Gevelsberger in der Anfangsphase des zweiten Abschnitts viele Bälle weg und scheiterten immer wieder am Hahlener Schlussmann.

Lange Gevelsberger Ausfallliste

Und so wurde aus der Führung schnell ein klarer Rückstand: Dank eines 7:1-Laufs drehte Hahlen die Partie und bestrafte auch in der Folge jeden Gevelsberger Fehler. Das lag auch daran, dass der im ersten Durchgang noch gute Sven Wulf im HSG-Tor kaum noch einen Finger an den Ball bekam. Für ihn kam in der Schlussphase der junge Vincent Schubert aus der Reserve ins Tor. Schubert ersetzte Christian Scholz, der als frischgebackener Vater nicht im Aufgebot stand – so wie Christopher Fege, Leo Stippel, Aljoscha Apel und Daniel Krüger. „Er hat direkt drei Gegenstöße gehalten, das ist natürlich ein toller Einstand in der Oberliga“, freute sich Šimec über den Lichtblick des Tages.

Bereits am Mittwoch geht es für die HSG weiter – im letzten Heimspiel bis Mitte April kommt der HC Westfalia Herne nach Gevelsberg.

HSG: Wulf, Schubert – Schrouven (11/4), Schröter (4), Lindemann (3), Philippi (3), Rüggeberg (3), Bulk (2), Breuker (1), Skupin (1).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm