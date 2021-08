Aus dem Irak nach Schwelm: Combi-Guard Glen Burns kommt

Elf Spieler für die anstehende Saison in der 2. Basketball-Bundesliga, ProB Nord, hat Falk Möller, Trainer der EN Baskets Schwelm, bisher zusammen. Zuletzt hat sich Glen Burns, der zuletzt für Al-Khtot in der irakischen Premier League spielte, den Kreisstädtern angeschlossen.

Die Kaderplanung der EN Baskets Schwelm für die anstehende Saison in der 2. Basketball-Bundesliga, ProB Nord, hat einen weiteren Mosaikstein bekommen. Glen Burns, der zuletzt für Al-Khtot in der irakischen Premier League spielte, ist der sechste neue Spieler im Kader von Trainer Falk Möller. Der 26-jährige Combo-Guard ist kein College-Rookie, sondern hat trotz seines jungen Alters Stationen in Georgien, Indonesien und Irak vorzuweisen, wo er stets stark aufspielen konnte. Damit ist der Stand der Dinge derzeit, dass sechs Spieler der vergangen Saison nicht mehr im Kader sind, fünf Spieler bleiben. Unklar ist noch die Zukunft von Henk Droste.

Absolvent der Chicago State University

Glen Burns zieht es nach Europa, wo er bei den EN Baskets durchstarten möchte. Der Absolvent der Chicago State University (NCAA D1) gehörte an allen seiner Profi-Stationen zu den Top-Performern und soll bei in Schwelm und in der ProB eine sehr wichtige Rolle einnehmen. Seine Erfahrung im FIBA-Basketball und außerhalb des amerikanischen Systems waren für Trainer Möller ausschlaggebend, sich mit der Personalie Burns zu beschäftigen. „Mit Glen bekommen wir einen erfahrenen Combo-Guard, der schon an einigen Stationen im Ausland seine Qualitäten gezeigt hat. Neben seinen Fähigkeiten als Scorer kann er auch sehr teamdienlich spielen und gut verteidigen“, so der Head-Coach. Glen Burns wird in etwa 14 Tagen in Deutschland erwartet.

Ab Montag, 9. August, beginnt für das Team der EN Baskets Schwelm die Vorbereitungsphase zur Saison 21/22. Bis zum Start der Meisterschaftsrunde stehen viele Trainingseinheiten an, die Head-Coach Falk Möller und sein Kader dazu nutzen werden, als Einheit zusammenzuwachsen. Für die Blau-Gelben gilt wie in jedem Jahr das Ziel als erstes die Playoff-Plätze zu erreichen.

Der Überblick

Es bleiben: Marco Hollersbacher, Daniel Mayr, Nikita Khartchenkov, Mauro Nürenberg, Paul Schult.

Es kommen: Marco Buljevic, Tim Lang (beide ProA-Aufsteiger VfL SparkassenStars Bochum), Robert Nortmann, Rupert Hennen (beide ProA-Ligist Römerstrom, Gladiators Trier), Emmanuel Womala (ProB-Ligist FC Bayern München II (ProB), Glen Burns (irakische Premier League Al-Khtot).

Es gehen: Dario Fiorentino (Karriere beendet), Anell Alexis, Felix Meyer-Tonndorf, Milen Zahariev, Montrael Scott (alle unbekannt), David Ewald (Regionalligist CityBaskets Recklinghausen), Till Radtke (Regionalligist Neustadt Temps Shooters).

Status noch nicht geklärt: Henk Droste.

