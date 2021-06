Aufstiegs-Experte Kwadwo zum MSV Duisburg

Ennepe-Süd/Duisburg. Zweimal Sprockhövel, dann Würzburg und Dresden. Folgt mit Duisburg die fünfte Aufstiegsstation?

Der Fußball-Drittligist MSV Duisburg hat die Saison 2020/2021 auf Platz 15 beendet, was nicht der Anspruch sein kann. Ob es in der kommenden Saison nach oben geht, in der Tabelle oder in der Liga, bleibt abzuwarten. Jedenfalls hat sich das Gründungsmitglied der Bundesliga auf dem Transfermarkt einen Aufstiegs-Experten geangelt: Leroy Kwadwo, ehemaliger Spieler der TSG Sprockhövel.

Aufstieg in die U19-Bundesliga

So war Kwadwo dabei, als der U19 der TSG Sprockhövel im Mai 2019 der Bundesliga-Aufstieg gelang – unter anderem mit Tom Oberdorf im Kader. Er blieb am Baumhof, wechselte zu den Senioren in die Oberliga, stieg 2016 mit den Sprockhövelern in die Regionalliga auf. Nach den Aufstiegen bei der TSG gelang dem heute 24-Jährigen zweimal in Serie der Sprung in die 2. Liga. Zunächst mit den Würzburger Kickers, dann mit Dynamo Dresden. Ein gutes Omen für Duisburg?

Leroy Kwadwo als Balljunge beim MSV Duisburg Foto: Archiv / Privat

Leroy Kwadwo, der beim MSV einen Vertrag bis 2023 erhält, kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der gebürtige Hertener spielte von der U12 bis zur U14 in der Jugendabteilung der Zebras. „Ich war mal Balljunge bei einem Erstliga-Heimspiel des MSV gegen Borussia Dortmund. Das war ein ganz großes Erlebnis“, schmunzelt der Neuzugang, der die Position des Linksverteidigers einnehmen soll.

