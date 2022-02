Auf einen Blick: Alles zum Spieltag in der Kreisliga A2

Trotz Wind und Regen soll am Sonntag in der A-Liga wieder Fußball gespielt werden

Ein Fußballwochenende voller Debüts steht der A-Liga bevor. Neben einer Trainerpremiere steigen zwei Teams mit ihrem ersten Spiel ins Jahr ein

An diesem Wochenende steigt in der Fußball-Kreisliga A2 der nächste Spieltag. Dabei werden mit Silschede und Rüggeberg gleich zwei lokale Teams nach Spielausfällen in den Vorwochen ihren Jahresauftakt feiern. Zudem gibt Koray Senpolat bei Ararat Gevelsberg sein Trainerdebüt. Wir haben alle Stimmen, alle Personalien und alle wichtigen Infos für euch auf einen Blick.

Was wichtig ist in der Fußball-Kreisliga A2

FC Wetter II – SV Ararat Gevelsberg

Wann & Wo?: Sonntag, 20. Februar, 12.00 Uhr, am Harkortberg in Wetter.

Letztes Duell: In der Hinserie verlor Ararat mit 0:6.

Personalien: Bei Ararat Gevelsberg fehlen lediglich Halil Sengül sowie Khalid Amiar am Wochenende. Wetter II muss für die Partie auf Paul Espey, Florian Norpoth, Daniel Costa und Nick Marten verzichten.

Das sagen die Trainer: „Wir wissen selber nicht, wo wir stehen, weil wir in diesem Jahr noch nicht gespielt haben. Außerdem treffen wir auf eine bessere Gevelsberger Mannschaft als in der Hinrunde.“ (Marius Pownug, FC Wetter II). „Das wird eine sehr schwere Aufgabe für uns werden, weil Wetter eine gute Mannschaft hat. Trotzdem wollen wir Punkte holen“ (Ercan Celik, Ararat Gevelsberg).

BW Voerde II – TSG Sprockhövel II

Wann & Wo? Sonntag, 20. Februar, 12.45 Uhr, am Tanneneck in Voerde.

Letztes Duell: TSG Sprockhövel II gewann mit 3:2.

Personalien: Bei BW kehren Fabian Grube sowie Senthuran Ketheeswaran wieder auf den Platz zurück. Jan Priebe, Driton Salihu sowie Samedin Pilica fehlen weiterhin. Sprockhövel II muss auf die Stammspieler Thore Frahm, Marcel Brüning und Fynn Tackenberg verzichten.

Das sagen die Verantwortlichen: „Wir wissen aus dem Hinspiel, dass wir in der Lage sind, Sprockhövel zu ärgern.“ (Dimitrios Sorovakos, BW Voerde II). „Wir möchten die Partie gewinnen. Dabei sollte uns das Hinspiel allerdings eine Warnung sein. Der Sieg war damals harte Arbeit. Zudem dürfen wir keine Punkte mehr liegenlassen.“ (Christian Kalina, TSG Sprockhövel II).

RW Rüggeberg – SpVg Linderhausen

Wann & Wo? Sonntag, 20. Februar, 15.15 Uhr, im Rüggeberger Höhendorf.

Letztes Duell: In der Hinserie spielten beide Teams 1:1.

Personalien: Die Schwelmer haben weiterhin mit Personalproblemen zu kämpfen. Am Sonntag werden ihnen Niklas Röse, Patrick Franke, Tim Gustmann und Thorben Torell fehlen. Bei Rüggeberg sind Henrik Boers sowie Younes Khoutour nicht einsatzbereit.

Das sagen die Trainer: „Die ganze Mannschaft ist heiß auf das Spiel. Wir hatten zwar eine gute Vorbereitung, die letzten beiden Wochen haben wir aber kaum trainiert wegen Corona.“ (Daniel Frölich, RW Rüggeberg). „Wir möchten nach der Klatsche gegen Voerde Wiedergutmachung betreiben. Das wird ein Duell auf Augenhöhe werden.“ (Marvin Borberg, SpVg Linderhausen).

TuS Ennepetal II – TuS Hasslinghausen

Wann & Wo? Sonntag, 20. Februar, 13 Uhr, im Ennepetaler Bremenstadion.

Letztes Duell: Das Spiel in der Hinrunde endete 1:1.

Personalien: Beim TuS II werden Marvin Döge, die Zwillinge Lars und Luke Späth, Jan Kumpmann, sowie Moritz Müller (Schleimbeutelentzündung) ausfallen. Die Gäste aus Haßlinghausen müssen auf Kevin Voss, Ian Mösta sowie Christopher Stähler verzichten.

Das sagen die Verantwortlichen: „Wir möchten nach zuletzt zwei Unentschieden gegen starke Gegner nun endlich wieder einen Dreier einfahren.“ (Marc Schulte, TuS Ennepetal II). „Gegen Ennepetal wird es für uns ein schweres Spiel. Wir werden aber unser bestes geben und wir haben die drei Punkte fest im Blick.“ (Kaan Kursun, TuS Hasslinghausen).

TSG Herdecke – FSV Gevelsberg II

Wann & Wo? Sonntag, 20. Februar, 15 Uhr, Herdecke Bleichstein.

Letztes Duell: Die Begegnung vom zweiten Spieltag verlor der FSV II mit 4:7.

Personalien: Die Herdecker müssen für die Partie auf drei Spieler verzichten. Felix Grewe, Christian Wehling sowie Fabio Meyer können nicht spielen. Beim FSV II fehlen Kevin Dietz, Andre Holthaus, Max Meiners und Ramon Pixberg.

Das sagen die Trainer: „Das wird ein sehr enges Spiel werden, bei dem wir uns von dem Debakel gegen Obersprockhövel aus der Vorwoche rehabilitieren wollen.“ (Marcel Brandenstein, TSG Herdecke). „Wir möchten die Niederlage aus dem Hinspiel wiedergutmachen. Zudem wäre ein Erfolg ein Signal dahingehend, dass wir nicht in den Abstiegskampf hineingehören.“ (Patrick Kirschhofer, FSV Gevelsberg II).

SuS Volmarstein – FC Silschede

Wann & Wo? Sonntag, 20. Februar, 15 Uhr, in Volmarstein.

Letztes Duell: In der Hinrunde teilten sich beide Team bei einem 1:1-Unentschieden die Punkte.

Personalien: Der SuS Volmarstein kann auf insgesamt zehn Spieler nicht zurückgreifen. Deswegen sollen Akteure aus der Zweiten aushelfen. Bei Silschede fallen Ismael Marjan, Ferry Hoppe, Mirnes Sabic, Philipp Heintze und Pascal Schürstedt aus.

Das sagen die Trainer: „Das wird für uns ein richtungsweisendes Spiel. Wir möchten den Abstand nach unten ausbauen und ein Sieg ist fast schon Pflicht.“ (Ralf Gütschow, SuS Volmarstein). „Ein Sieg in unserem ersten Pflichtspiel in diesem Jahr wäre für unsere Moral sehr wichtig. Wenn wir etwas Zählbares mitnehmen, wäre ich zufrieden.“ (Thomas Schumacher, FC Silschede).

TuS Esborn – SC Wengern

Auch am dritten Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 in diesem Jahr fällte eine Partie der Corona-Pandemie zum Opfer. Die Begegnung zwischen dem Abstiegskandidaten TuS Esborn und dem Tabellenachten SC Wengern fällt wegen Corona-Infektionen aus. Betroffen sind dabei die Gastgeber aus Wetter, in dessen Kader sich zu viele Leute mit dem Virus angesteckt haben. Aus diesem Grund fand unter der Woche bei den Esbornern bereits kein Training mehr statt – als Vorsichtsmaßnahme.

Die Absage der Begegnung begrüßt dabei Jürgen Lappe, der Übungsleiter von dem Wetteraner Team. „Es wäre zu gefährlich, wenn wir spielen würden. Die Gesundheit ist am wichtigsten und deshalb war es die richtige Entscheidung, das Spiel abzusetzen“, meint der Coach. Wann das Spiel nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

