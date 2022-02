Auf einen Blick: Alles zum Spieltag der Fußball-Kreisliga A2

Am Sonntag geht es in der A-Liga wieder zur Sache.

EN-Südkreis. Mit lediglich fünf Begegnungen geht es am Wochenende in die Rückrunde der Kreisliga A2. Hier gibt es alle wichtigen Informationen auf einen Blick

An diesem Sonntag startet die Fußball-Kreisliga A2 mit insgesamt fünf Partien in die Rückrunde. Dabei steht besonders das Topspiel der Spitzenteams und Oberliga-Reserven TuS Ennepetal und TSG Sprockhövel im Fokus. Und das Spiel von Vogelsang nach dem großen Trainerbeben. Wir haben alle Stimmen, alle Personalien und alle wichtigen Infos für euch auf einen Blick.

Was ist wichtig in der Fußball-Kreisliga A2

Der 17. Spieltag im Überblick: Das war wichtig

SC Obersprockhövel II – TSG Herdecke

Wann & Wo? Sonntag, 13. Februar, 12.45 Uhr, am Schlagbaum in Obersprockhövel.

Letztes Duell: In der Hinserie setzte sich der SCO II mit 2:0 durch.

Personalien: Der SC Obersprockhövel II kann personell fast aus dem Vollen schöpfen. Auch Max Schenkel kehrt wieder auf den Platz zurück. Bei Herdecke fehlen dagegen Tom Wyludda, Pascal Trawinski, Luca Wiegand sowie Christian Wehling.

Das sagen die Trainer: „Wir möchten wieder eine gute Leistung zeigen. Für Herdecke wird es schwer, etwas bei uns zu holen.“ (Markus Möller, SC Obersprockhövel II). „Die Partie auswärts in Obersprockhövel gehört zu den schwierigsten der ganzen Saison. Wir werden trotzdem alles reinhauen und und für den Sieg kämpfen.“ (Marcel Brandenstein, TSG Herdecke).

FSV Gevelsberg II – BW Voerde II

Wann & Wo? Sonntag, 13. Februar, 13 Uhr, Stefansbachtalstadion.

Letztes Duell: Voerde II setzte sich gegen den FSV II mit 3:2 durch.

Personalien: Bei der Gevelsberger Reserve fehlen Bastian Hansen, Max Meiners, Jonathan Kissing, Andre Holthaus sowie Sven Daszkiewicz. Bei Voerde werden Jan Priebe, Driton Salihu, Samedin Pilica und Benjamin Neumann nicht zur Verfügung stehen.

Das sagen die Trainer: „Wir möchten die Schmach aus dem Hinspiel wieder gut machen. Deswegen ist ein Sieg unser klares Ziel.“ (Patrick Kirschhofer, FSV Gevelsberg II). „Wir müssen beweisen, dass der Linderhausen-Sieg keine Eintagsfliege war. Wir dürfen uns nicht auf dem Ergebnis aus der Vorwoche ausruhen und möchten noch eine Schüppe draufpacken.“ (Dimitrios Sorovakos, BW Voerde II).

TuS Hasslinghausen – FC Gevelsberg-Vogelsang

Wann & Wo? Sonntag, 13. Februar, 15 Uhr, Haßlinghausen.

Vergangene Saison: Im Hinspiel gewann Hasslinghausen knapp mit 1:0 am Hundeicken.

Personalien: Bei den Vogelsangern fehlt weiterhin Lukas Henning. Zudem spielt Maximilian Goerke nicht mehr, da er nach der Trennung von Lars Möske zum neuen Trainer befördert wurde. Harun Babayigit ist dagegen wieder einsatzbereit. Hasslinghausen hat immer noch große Personalnot.

Das sagen die Trainer: „Wir fahren mit nur wenigen Leuten zum Spiel. Trotzdem wollen wir offensiv antreten und den Dreier holen“ (Kaan Kursun, TuS Hasslinghausen). „Der TuS Hasslinghausen ist gegen uns der Favorit. Trotzdem nehmen wir uns für das Spiel viel vor.“ (Maximilian Goerke, FC Gevelsberg-Vogelsang).

TSG Sprockhövel II – TuS Ennepetal II

Wann & Wo? Sonntag, 13. Februar, 15 Uhr, Am Baumhof.

Letztes Duell: Das Spiel aus der Hinrunde endete 2:2.

Personalien: Bei Ennepetal werden Marvin Döge, Arojan Asokan, Marius Hornschuh sowie die Zwillinge Lars und Luke Späth ausfallen. Auf der anderen Seite muss Sprockhövel auf Marcel Brüning, Fynn Tackenberg, Florian Nittka sowie Johannes Kortz verzichten:

Das sagen die Verantwortlichen: „Das wird ein sehr wichtiges Spiel für uns. Mit einem Erfolg können wir nach oben weiter Druck ausüben.“ (Christian Kalina, TSG Sprockhövel II). „Die TSG hat eine bärenstarke Truppe und ist deshalb auch ein Stück weit ein Angstgegner von uns. Die schlechte Bilanz gegen sie wollen wir an diesem Sonntag wieder aufbessern.“ (Marc Schulte, TuS Ennepetal II).

SC Wengern – SuS Volmarstein

Wann & Wo? Sonntag, 13. Februar, 15 Uhr, am Brasberg.

Letztes Duell: In der Hinrunde setzte sich Wengern mit 4:2 durch.

Personalien: Bei Wengern sind Hendrik Kobinger und Mathieu Brandenstein nicht einsatzbereit. Volmarstein hat dagegen keine gravierenden Ausfälle. Zudem kehren bei dem SuS Lars Ingenhoven sowie Nicolas Mayer wieder zurück.

Das sagen die Trainer: „Wir freuen uns schon sehr auf das Derby und möchten das Spiel wie in der Hinrunde für uns entscheiden. Dafür müssen wir am Sonntag eine sehr gute Leistung zeigen.“ (Benjamin Knoche, SC Wengern). „Wir möchten gegen Wengern etwas Zählbares mitnehmen. Mindestens sollten wir einen Punkt holen, weil es auch im Tabellenkeller immer enger wird. Wir sind gut in Form.“ (Ralf Gütschow, SuS Volmarstein).

