Auch ohne Trainer: TSG II feiert „richtungsweisenden“ Sieg

Sprockhövel. Nach dem holprigen Start stürmt Sprockhövel II wieder in die Tabellenspitze. Gegner Rüggeberg ist enttäuscht von der eigenen Leistung.

Die Erleichterung nach dem 2:0 (1:0)-Sieg der TSG Sprockhövel II gegen RW Rüggeberg war groß. Schließlich war der Dreier gegen die Höhendorfler für den Meisterschaftsfavoriten von enormer Bedeutung. Nach einem holprigen Saisonstart hält die TSG-Reserve damit nämlich weiter den Kontakt zur Tabellenspitze.

„Der Sieg war für uns sehr wichtig und bis zum Winter sogar richtungsweisend“, betonte Fabian Feldmann, der die Mannschaft in Abwesenheit des verhinderten Trainers Christian Kalina betreute. „Wenn wir verloren hätten, dann wären wir in der Tabelle erst einmal hinterhergerannt“, wusste auch Feldmann. Aus einem Saisonstart, der „in Ordnung“ gewesen sei, sei nun sein guter Saisonstart geworden, so der Interimstrainer. In zwei der ersten vier Spielen stolperte sein Team und es reichte nur zu einem Remis.

„Ich bin enttäuscht“

Entsprechend spielte die TSG und war die bessere Mannschaft. Kjell Friedenberg brachte die Sprockhöveler nach 23 Minuten in Führung. Einen Foulelfmeter verwandelte er im Nachschuss. In der zweiten Hälfte schoss er dann seinen zweiten Treffer per Abstauber und machte den Sieg klar (63.).

Mit dem Dreier klettert Sprockhövel in der Tabelle und liegt nun auf Platz drei – bei einem Spiel weniger als Wengern und Hasslinghausen. Für Rüggeberg war die Pleite dagegen eine Enttäuschung. Das ambitionierte Team hatte sich gegen die Messlatte der Liga mehr vorgenommen. „Ich bin enttäuscht, dass wir nicht das auf den Platz gebracht haben, was ich erwartet habe. Wir müssen anerkennen, dass Sprockhövel besser war“, sagte RWR-Coach Daniel Frölich, der mit der Leistung von Teilen seiner Mannschaft unzufrieden war.

