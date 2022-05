Auch nach Hammerprogramm will sich RE nicht ausruhen

Schwelm. Sechstes Spiel in 17 Tagen, müde Knochen, ein dünner Kader und ein bereits erreichtes Saisonziel: Für die RE Schwelm kein Grund, nachzulassen.

Am Mittwochabend um 20 Uhr tritt Verbandsligist RE Schwelm beim SV Teutonia Bochum-Riemke zum vorletzten Spiel der Saison an. Für die RE ist es das sechste Spiel in zweieinhalb Wochen, die Strapazen der letzten Wochen sind nicht spurlos an der Mannschaft vorübergegangen.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Trotz des bereits seit einigen Spieltagen sicheren Klassenerhaltes haben sich die Schwelmer achtbar verkauft, nun soll in Bochum der nächste gute Auftritt folgen. Aus dem Spielertrainertrio fehlt Kevin Kliche, auch Dennis Domaschk wird ausfallen. Dazu kommen etliche angeschlagene Spieler. „Alle sind von der Saison mitgenommen, wir fahren mit einem kleinen Kader nach Bochum“, beschreibt Yannick Brockhaus die Lage. „Wir sind sehr froh, dass bis zum letzten Spiel gut zwei Wochen Zeit sind.“

Neu-Gevelsberger Krüger entlassen

Die Gastgeber aus Bochum sind im Gegensatz zur RE noch nicht gesichert, können mit einem Erfolg aber die Klasse halten. Um einen neuen Impuls zu setzen trennte sich der Verein von Trainer Daniel Krüger, sein Nachfolger Jens Körner feierte zum Einstand direkt einen klaren Sieg über den abgestiegenen FC Schalke. Entsprechend engagiert erwartet Brockhaus den Gegner, der den Schwelmern schon im ersten Duell vor knapp drei Wochen lange Zeit Probleme bereitete.

Für sein Team sei es wichtig, sich auf die eigene Leistung zu konzentrieren und mit den Kräften hauszuhalten, um über 60 Minuten konkurrenzfähig zu sein. „Natürlich fahren wir dorthin um zu gewinnen und die Saison in den letzten beiden Begegnungen positiv zu beenden. Zuallererst hoffen wir, dass sich nicht noch jemand verletzt. Wir werden das Beste aus der personellen Situation machen, der Kader ist immer noch gut genug um am Mittwoch Punkte zu holen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm