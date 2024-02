Gevelsberg. Der Fußball-Bezirksligist verliert einen absoluten Leistungsträger an Landesligisten. Weitere Abgänge stehen zumindest im Raum.

Erst vor drei Wochen hat sich das Winter-Transferfenster im Amateurfußball geschlossen. Fußball-Landesligist Borussia Dröschede steckt aber bereits mitten in den Planungen für die Saison 2024/25. Die ersten vier Verstärkungen stehen schon fest. Darunter ist mit Max Schröder auch ein Spieler, der seit sechs Spielzeiten seine Schuhe für den FSV Gevelsberg schnürt und als „Korsettstange“ des Teams gilt. „Er ist ein dynamischer, schneller Spieler, der die 100 Meter schon in unter elf Sekunden gelaufen ist“, freut sich Borussias Trainer Ercan Linke auf den Neuzugang. Linke kennt seinen Neuzugang aus Spielen mit seinem früheren Verein SV Deilinghofen/Sundwig gegen die Gevelsberger.

Der Wechsel des 24-jährige Flügelflitzers hat die Chefetage bei seinem aktuellen Verein überrascht, obwohl er nach Recherchen dieser Zeitung ein Vorstandsmitglied bereits im Januar informiert haben soll. Er galt als wichtiger Anker beim Aufbau eines Teams, das mehr als in den vergangenen beiden Spielzeiten erreichen sollte. Da landeten die Bachtaler jeweils knapp geschlagen hinter dem Meister. „Erst einmal wollen wir den Kern der Mannschaft zusammenhalten und das Team sukzessive verjüngen“, hatte FSV-Vorsitzender Christian Bauermeister kürzlich im Interview mit dieser Zeitung erklärt und als Ziel den Aufstieg in die Landesliga genannt. Das zu erreichen wird nicht gerade leichter, nachdem Schröders Abgang publik geworden ist und mit Henrik Behr, Mathias Schoger und Fabian Rösner möglicherweise weitere erfahrene Eckpfeiler der Mannschaft nach dieser Saison aus unterschiedlichsten Gründen ihren Abschied nehmen oder nur noch für die Reserve spielen wollen.

Hamann sieht Schröders Potenzial sehr früh

Zum Wechsel des Flügelflitzers zu dem Iserlohner Landesligisten – aktuell belegt Dröschede den fünften Tabellenplatz in der Gruppe 2 – wollte sich Bauermeister nicht äußern. „Wir stehen gerade in Gesprächen mit allen Spielern und geben keine Wasserstandsmeldungen ab, zumal gerade erst die Rückrunde begonnen hat“, erklärte er. Weiterhin würde der Verein alle Wechsel bei Vollzug vermelden. Demzufolge scheint er den Abgang Schröders noch nicht als endgültig anzusehen..

Schröder, der aus der FSV-Jugend stammt und beim Nachbarn TSG Sprockhövel in der B- und A-Jugend bis zur Westfalenliga gespielt hat, kehrte als 18-Jähriger 2018 zum FSV Gevelsberg zurück. Nachdem er zuvor nur zu Kurzeinsätzen gekommen war (72 Minuten in vier Spielen) durfte Schröder im siebten Saisonspiel seines ersten Seniorenjahres zum ersten Mal über volle 90 Minuten auf den Platz. Sein erster Trainer, Wolfgang Hamann, stellte das Talent auf die rechte Außenbahn, weil Stammspieler Hassan Boulakhrif verletzt war. „Er hat das ganz ordentlich gemacht, sodass ich ihn da wieder bringen werde“, freute sich der Coach nach der Partie und sinnierte: „Vielleicht wird da ja ein neuer Stern geboren.“

Schröder will sich auf die Rückrunde konzentrieren

Hamann sollte Recht behalten. Bisher hat „Benno“ Schröder für das Team 90 Bezirksligaspiele absolviert, 20 Tore geschossen und zwölf Torvorlagen geliefert. Die Experten hatten dem wieselflinken Rechtsfuß schon lange zugetraut, höher spielen zu können als nur achtklassig. Doch ein Wechsel war für ihn bislang kein Thema, zu tief war er in seinem Stammverein verwurzelt.

Ich hätte gerne mit ihm weitergearbeitet, aber er hat sich halt so entschieden. Mir bleibt nicht mehr, als ihm alles Gute zu wünschen. Marius Pownug, Trainer des Fußball-Bezirksligisten FSV Gevelsberg

Warum er sich jetzt doch der Herausforderung in einer höheren Spielklasse stellt, darüber wollte Schröder aktuell nicht sprechen. „Ich möchte erst mal die Rückrunde erfolgreich mit dem FSV beenden“, antwortete er auf unsere Anfrage. Auch Wolfgang Hamann, der als Ziehvater des Rechtsfußes gelten muss, äußerte sich auf unsere Fragen, ob der Wechsel in Richtung Iserlohn nicht zu verhindern gewesen und ob der FSV schon auf der Suche nach einem Ersatz sei, nicht. Das bestätigt aber Marius Pownug, der neue Cheftrainer. Er hat Schröders Entschluss schweren Herzens zur Kenntnis genommen. „Im ersten Gespräch, das ich mit Max geführt habe, war er sich noch nicht hundertprozentig sicher, ich hätte gerne mit ihm weitergearbeitet, aber er hat sich halt so entschieden. Mir bleibt nicht mehr, als ihm alles Gute zu wünschen.“

Nach Dienemann der nächste Verlust eines Eigengewächses

Für Mannschaftskapitän Henrik Behr ist der Verlust „natürlich sehr schade“. Er bleibt aber gelassen: „So ist das nun mal im Fußball, und es war bei seinen Leistungen auch irgendwann abzusehen. Jetzt wünschen wir ihm nur alles Gute und genießen noch die letzten Spiele zusammen.“

Fakt ist: Der Verlust von Schröder wird für den FSV nicht leicht zu kompensieren sein – genau wie der Abgang von Julian Dienemann nach der vergangenen Saison. Der nahezu gleichaltrige „Sechser“, der seit der C-Jugend beim FSV gespielt und gemeinsam mit Schröder seine ersten Schritte im Seniorenbereich des Vereins unternommen hatte, war im Sommer 2023 an seinen Studienort nach Niedersachsen verlegt.