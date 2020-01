Gevelsberg. In der Kreisliga A steht Ararat drei Punkte vor der Abstiegszone. Mit Rückkehrer Atik Oktay als Spielertrainer soll die Liga erhalten bleiben.

Ararat Gevelsberg will mit Atik Oktay die Liga erhalten

Atik Oktay kehrt nach einem halben Jahr wieder zurück zum SV Ararat Gevelsberg. In der letzten Saison war er dort der beste Torschütze. In dieser Rückrunde der Fußball-Kreisliga A2 wird er nicht nur Fußball spielen. Er wird auch als Trainer versuchen, Ararat in der Liga zu halten. Ararat Gevelsberg rangiert derzeit auf dem drittletzten Platz. Zu einem Abstiegsplatz haben die Kicker vom Hundeicken gerade noch drei Punkte Vorsprung. Aus den letzten elf Spielen holten sie nur vier Zähler. Der letzte Sieg liegt schon fast vier Monate zurück. Das war im September mit dem 2:1 gegen den SC Wengern.

Vorstand erwartet starke Rückrunde

Für Atik Oktay war der Blick aus der Fremde auf seinen alten Verein sehr unangenehm. In der letzten Saison kämpfte, grätschte und schwitzte er noch für Ararat, für den er 30-mal traf. Im Sommer verließ er Ararat. Er wohnte in Bochum und es war zu aufwändig für ihn zu pendeln. Jetzt kommt er wieder zurück, nach einem halben Jahr. Ararat-Vorstand Mikayil Sari: „Wir werden eine starke Rückrunde spielen und mit Oktay in der Liga bleiben.“