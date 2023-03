Andreas Sander: „Können die Welt nicht alleine verbessern.“

Ennepetal. Mit den Rennen in Andorra endet die internationale Ski-alpin-Saison. Die Klimadebatte wird FIS und Athleten aber weiter beschäftigen.

Kopfschüttelnd und schimpfend – so konnte man Andreas Sander nach einem Abfahrtslauf bei grenzwertigen Bedingungen im dichten Nebel von Aspen unlängst im TV sehen.

Die Frage, ob der internationale Ski-Verband (FIS) das Wohl der Athleten immer ausreichend im Blick hat, drängte sich danach einmal wieder auf. „Die Rennleitung macht auch mal Fehler. Hier hätte man früher unterbrechen oder abbrechen müssen“, betont Sander – auch an der Kommunikation mit den Athleten würde es manchmal etwas hapern.

Kaum Sicht, und das bei Vollspeed - Sander in Aspen. Foto: Getty Images

Das Klima zwischen Verband und Sportlern ist aber so schlecht nicht, wenn Sander betont, „die FIS auch ein bisschen in Schutz nehmen“ zu müssen.

Wie sich der Skisport mit dem Klimaschutz vereinbaren lässt, diese drängende Frage bleibt. „Natürlich müssen wir unseren Beitrag leisten und zum Beispiel Reisen, die nicht unbedingt nötig sind, unterlassen“, sagt Sander.

„Aber der alpine Skisport ist eine globale Sportart, es findet viel im Alpenraum statt, aber nicht alles. Und nicht alle Athleten-Forderungen sind umsetzbar, denn es gibt auch finanzielle Aspekte, die der Verband im Blick haben muss. Wir als Skisport können die Welt nicht allein verbessern – dazu braucht es vor allem auch die Politik“, erklärt Sander.

Rennen am Matterhorn? Sander glaubt dran

So geht Sander davon aus, dass es auch immer wieder neue Orte geben wird, an denen Weltcup-Rennen ausgetragen werden. In den Alpen werden die Winter aber milder - und der geplante spektakuläre Auftakt am Matterhorn musste wegen der schlechten Bedingungen 2022 abgesagt werden. „Ich gehe davon aus, dass demnächst definitiv auch am Matterhorn ein Rennen gefahren wird. Und wenn es einen aus - Wintersport-Sicht einen ‘guten’ Sommer gibt und es genug Schnee gibt - dann spricht da auch überhaupt nichts gegen.“

