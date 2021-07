Amtlich: EN Baskets Schwelm erneut in zweiter Bundesliga

Die EN Baskets Schwelm um Trainer Falk Möller spielen auch in der anstehenden Saison in der Nordgruppe der 2. Basketball-Bundesliga, ProB.

Schwelm. Schwelm hat die ProB-Lizenz eingereicht, so hat die Liga AG darauf reagiert.

Jetzt ist es auch amtlich, dass die EN Baskets Schwelm auch in der kommenden Saison in der ProB der 2. Basketball-Bundesliga spielen werden. Und erneut in der Nord-Gruppe. Die eingereichte Lizenz wird von der Liga ohne Auflage anerkannt. Letzteres gilt im Übrigen auch für Dresden Titans, ART Giants Düsseldorf, Basketball Löwen, Depant Gießen 46ers Rackelos, FC Bayern Basketball II, WWU Baskets Münster, Ahorn Camp BIS Baskets Speyer, TSV Oberhaching Tropics und OrangeAcademy aus Ulm.

Möller-Truppe spielt in Nord-Gruppe

Ebenso haben die ProA-Aufsteiger aus Bochum um den ehemaligen Schwelmer Spieler Niklas Geske und Schwelms Halbfinal-Gegner Itzehoe die Lizenz für die neue sportlichen Umgebung ohne Auflage erhalten – die somit zwei freie Plätze in der Nordgruppe hinterlassen. Diese „Lücken“ werden gefüllt von den Aufsteigern Dragons Rhöndorf und SBB Baskets Wolmirstedt. Der dritte Aufsteiger aus Elchingen wird im Süden spielen.

Demnach sind die künftigen sicheren Gegner der Mannen um Trainer Falk Möller wie in der vergangenen Saison Düsseldorf und Münster um den ehemaligen Schwelmer Kapitän Thomas Reuter. Zur Nordgruppe werden neben Rhöndorf noch die BSW Sixers aus Sandersdorf, Eimsbütteler TV Hamburg, Iserlohn Kangaroos, Lok Bernau, RheinStars Köln, SC Rist Wedel, TKS 49ers aus Stahnsdorf sowie SBB Baskets Wolmirstedt – die allesamt ihre Linzenz-Anträge nachbessern müssen. Sie erhalten ihre Lizenz mit Auflagen oder unter Bedingungen. Zwölf Mannschaften sind also in der Nord-Gruppe am Start, in der Südgruppe derer dreizehn.

