Gevelsberg. Björn Cramer, ehemaliger Hallensprecher der HSG Gevelsberg-Silschede, weilte im Januar noch in Peking – und ahnte nichts von der Corona-Pandemie.

Rückblickend war es schon eine aufregende Zeit, als das Jahr 2020 begann. Doch als er im Januar aus China zurück nach Gevelsberg kam, er direkt nach Dortmund zur Auswärtspartie des Handball-Verbandsligisten Gevelsberg-Silschede beim OSC Dortmund fuhr, da war ihm keineswegs bewusst, dass er aus einem Land kam, aus dem ein Virus namens Covid-19 kommt. Welches schließlich die gesamte Welt im Griff haben sollte.

Klar, wir haben davon gehört, als wir in Peking waren“, erinnert sich Björn Cramer, fast ein Jahrzehnt Hallensprecher der Handballer. „Wir haben es nicht ernst genommen, haben vielmehr noch Scherze gemacht. Hmm, lecker Corona-Bier. Und so etwas.“ Als Service-Techniker und gelernter Mechatroniker war er in Asien.

Am Flughafen, auf dem Rückflug – alles normal. Nichts besonderes. Und Corona? Nicht wirklich ernst genommen. „Warum sollte uns denn auch etwas passieren“, erläutert Björn Cramer die damalige Gefühls- und Wissenslage. Kein Wunder, hatte Mitte bzw Ende Januar hierzulande noch kaum jemand wirklich dieses Virus und die folgende Pandemie ernst genommen. Zumal zunächst Informationen rund um das Corona-Virus auch sehr träge gekommen sind.

„Ich bin grundsätzlich nicht ängstlich, vertrauen meinem Körper“, sagt Cramer. „Doch rückblickend ist mir schon klar, wie gefährlich dieses Virus ist.“ So richtig getroffen hat es ihn und alle weiteren Handballerinnen und Handballer, als Mitte März die Saison zunächst unterbrochen wurde. Schließlich kam der Saisonabbruch. „Das war schon merkwürdig“, so Cramer – insbesondere im Hinblick auf dem folgenden Lockdown.