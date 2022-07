Alles zum Viertelfinale: Popp und Oberdorf gegen Österreich

Gevelsberg. Souverän ist die DFB-Auswahl ins Viertelfinale eingezogen. Nun geht es für die Gevelsbergerinnen Popp und Oberdorf gegen Österreich.

Einen souveränen Auftritt hat die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen bei der Europameisterschaft in England bisher abgeliefert. Mit drei Siegen ist das Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg souverän in das Viertelfinale eingezogen. Dort kämpft die DFB-Auswahl um die beiden Gevelsbergerinnen Lena Oberdorf und Alexandra Popp heute um den Einzug ins Halbfinale.

Lena Oberdorf dürfte in der Partie gegen Österreich besonders motiviert in die Partie gehen. Denn zuletzt musste sie nach zwei Gelben Karten in den ersten beiden Gruppenspielen auf der Tribüne platznehmen. Beim 3:0-Erfolg gegen Finnland schaute sie ihren Kolleginnen nur aus der Entfernung zu.

Bekannte Gesichter

Ebenfalls Alexandra Popp erwartet die Partie mit großer Vorfreude. Schließlich geht es nicht nur darum, in dem Turnier eine Runde weiter zu kommen, sondern der Gegner ist auch ein direkter Nachbar. Zudem spielen auch einige Österreicherinnen in der Deutschen Fußball-Bundesliga der Frauen – das dürfte ein zusätzlicher Anreiz für Popp sowie Oberdorf sein, alles für das Weiterkommen zu geben.

Die Viertelfinalpartie zwischen Deutschland und Österreich wird heute Abend um 21 Uhr angepfiffen. Wer unsere beiden Gevelsbergerinnen heute von zuhause aus anfeuern möchte, kann das im Free-TV tun. Die ARD startet die Übertragung des EM-Spiels um 20.15 Uhr. Ebenfalls der Streamingdienst DAZN zeigt die Begegnung live.

