Abstiegsfinale verloren! Schwelmer Sorgen werden größer

Schwelm. Eigentlich sollte es nach dem Spiel beim Vorletzten entspannter ins Saisonfinale gehen – doch daraus wurde für die RE-Volleyballerinnnen nichts.

Die Volleyballerinnen der RE Schwelm haben eine große Chance auf den Klassenerhalt in der Verbandsliga ausgelassen und stecken nach der 0:3-Niederlage beim Vorletzten Verberger TV mehr denn je im Kampf gegen den Abstieg. Bei nun nur noch zwei auszutragenden Partien stehen gleich drei Mannschaften punktgleich auf einem Abstiegs-, einem Relegation- und dem ersten Nichtabstiegsplatz.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Dem Aufsteiger-Team aus Schwelm scheint im Saisonfinale die Luft auszugehen. Zum dritten Mal in Serie unterlag die Mannschaft von Trainer Gereon Duwe glatt mit 0:3, zum dritten Mal war es eine verdiente Pleite. Größter Unterschied zwischen den beiden Teams war am Samstag die Einstellung zu der Partie. Während sich die Rote Erde mit einem Sieg zumindest den Relegationsplatz hätte sichern können, stand für Verberg deutlich mehr auf dem Spiel. „Man hat gemerkt, dass wir das Spiel nur gewinnen wollten und Verberg den Abstieg unbedingt verhindern wollte“, so Gereon Duwe.

Ein Szene steht symptomatisch für Schwelmer Lage

Prägnant war für den Schwelmer Trainer dabei eine Szene am Ende des ersten Satzes. Nach einem frühen 2:8-Rückstand kamen die RE-Volleyballerinnen bis zum 20:20 zurück. Nach zwei Kontakten reagierten gleich mehrere Spielerinnen nicht, schauten entsprechend nur zu, wie der Ball auf den Boden prallte und sich Verberg über den Punktgewinn freute. „Sowas passiert nur, wenn wir nicht komplett bei der Sache sind“, sagt Duwe. Der Satz ging anschließend wie auch die kommenden beiden Sätze verloren.

Auch interessant: Schwelm und Vogelsang: Kooperation statt Konkurrenz

Für Duwe ist der Negativlauf keine Frage der Qualität. „Spielerisch haben wir alles drauf, das attestieren uns ja auch die gegnerischen Trainer. Aber vom Kopf her sind wir oft nicht da“, so der Trainer. Die letzte Überzeugung fehle seinen Spielerinnen nach den jüngsten Negativerlebnissen. Nichtsdestotrotz muss sich die RE angesichts der Tabellensituation fangen, sonst folgt nach vielen erfolgreichen Jahren der Abstieg. Im Idealfall gewinnt das Duwe-Team bereits am kommenden Sonntag beim letzten Heimspiel der Saison. „Wir sollten es nicht auf ein Endspiel am letzten Spieltag hinauslaufen lassen“, so der Schwelmer Trainer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm