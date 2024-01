Abgangswelle in Wattenscheid wird immer größer

Ennepetal Tabellenletzter der Fußball-Oberliga baut seinen Kader um. Der 1. FC Gievenbeck sucht weiter einen neuen Trainer.

In der Fußball-Oberliga Westfalen ist der 1. FC Gievenbeck noch immer auf der Suche nach einem neuen Trainer für die kommende Saison, seit Florian Reckels seinen Abschied für den Sommer angekündigt hat. Ein heißer Kandidat hat dem Verein nun allerdings abgesagt. Tobias Harink, aktuell Coach der U19 von Preußen Münster, hat sich gegen einen Wechsel nach Gievenbeck entschieden.

Die Abgangswelle bei der SG Wattenscheid 09 wird größer: Die Brüder Marco und Gianluca Cirillo haben ihre Verträge an der Lohrheide aufgelöst. „Wir haben uns dazu entschieden, den Verein zu verlassen, da wir einen anderen Weg einschlagen werden und zu einem klassentieferen Verein in unserer Heimat wechseln. Wir wünschen dem Verein alles Gute, natürlich den Klassenerhalt und bedanken und bei unserem Teamkameraden für die geile Zeit“, teilten die Cirillo-Brüder mit. Sie sind bereits die Wattenscheider Abgänge acht und neun in dieser Winterpause.

Ausverkauf in Bövinghausen geht weiter

Noch größer fällt der Umbruch beim TuS Bövinghausen aus. Der Dortmunder Verein hat bereits 20 Spieler abgegeben, knapp die Hälfte sucht noch nach einem neuen Verein. Fündig geworden ist jüngst Luis Ortmann. Der 22-jährige Angreifer wurde beim Mittelrheinligisten SV Bergisch Gladbach vorgestellt.

Der ASC 09 Dortmund hat Semin Kojic verpflichtet, einen Angreifer, der in der Knappenschmiede des FC Schalke 04 ausgebildet wurde. Zuletzt spielte er in der ersten bosnischen Liga, der Durchbruch zum Profi gelang dem 19-Jährigen allerdings nicht. Nun wagt er einen neuen Anlauf in der Oberliga. „Wir hatten mit Semin schon im Sommer Kontakt, der auch in seiner Zeit in Bosnien nie abgerissen ist. Als jetzt die Chance bestand, ihn zu verpflichten, haben wir sofort zugeschlagen. Wir freuen uns riesig, dass Semin zu uns gekommen ist“, erklärte der Sportliche Leiter Samir Habibovic.

Finnentrop macht zwei Personalien klar

Die SG Finnentrop/Bamenohl hat zwei Personalien für die neue Saison vermeldet: Jörn Dettmer wird als Co-Trainer ins Team von Jonas Ermes wechseln. Dettmer ist Inhaber der B+-Lizenz und DFB-Stützpunkttrainer. Verstärkung auf dem Platz verspricht Johannes Thiemann. Der 24-Jährige fühlt sich in der Offensive zuhause und wird nach der Saison vom SC Neheim ans Bamenohler Schloss wechseln. „Wir kennen Johannes aus den vielen Duellen mit dem SC Neheim in der Vergangenheit und er ist uns dadurch im Gedächtnis geblieben, weil er unsere Abwehrreihen regelmäßig vor große Herausforderungen gestellt hat“, betonte der Sportliche Leiter Simon Machula.

Der FC Eintracht Rheine rüstet sich weiter für den Kampf um den Klassenerhalt. In Person von Jonas Burke wurde ein Regionalliga-erfahrener Stürmer verpflichtet. Der 25-Jährige kommt von BW Lohne aus der Regionalliga Nord zum Tabellenvorletzten. Für Burke ist es eine Rückkehr nach Rheine, wo er schon in der Saison 2020/21 gespielt hatte.

