Abbruch endet für FSV Gevelsberg mit Finaleinzug

Der Schlagbaum des SC Obersprockhövel. Dort geht am Samstag der Pokalfinaltag der Jugendfußballer in Szene.

Ennepe-Süd. Darum gibt es lange Sperren und Geldstrafen sowie einen Ausblick auf den Finaltag im Jugendfußball.

Jetzt ist auch das Halbfinale im Kampf um den Kreispokal der B-Junioren beendet. Nach dem Spielabbruch hat die Kreisspruchkammer des Fußballkreises Hagen den FSV Gevelsberg zum Sieger erklärt. Die U17 der SpVg. Hagen 11 hat das Nachsehen. Am großen Finaltag der hiesigen Fußballjugend, 20. November, am Schlagbaum des SC Obersprockhövel trifft Gevelsberg auf den Westfalenligisten TSG Sprockhövel.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

„Körperliche Auseinandersetzung“

Rückblende: Es war am Dienstagabend, 26. Oktober, um 19.35 Uhr im Stadion Stefansbachtal in Gevelsberg. Wenige Minuten nach dem Anpfiff zur zweiten Spielhälfte sei es zur folgenschweren „körperlichen Auseinandersetzung“ gekommen, wie im Bericht der Polizei zu lesen ist. Wie Zeugen berichten, soll es unter den Zuschauern von Hagen 11 und denen des FSV Gevelsberg erst Streit und dann eine Schlägerei gegeben haben. Auf Nachfrage unserer Zeitung sprach die Polizei von derben verbalen Beleidigungen und einem undurchsichtigen Handgemenge, das sich erst neben und dann auch auf dem Spielfeld abspielte. Von wem der Streit ausgegangen ist und wie es dann zur Schlägerei kam, dazu wurden von der Ermittlungsbehörde keine Angaben gemacht. „Noch sind wir dabei, die Zeugen zu befragen und die Personalien der Beteiligten zu ermitteln“, hatte Isabell Kircher von der Polizeipressestelle erklärt.

Haupttäter für jeweils acht Wochen gesperrt

Mittlerweile hat die Kreisspruchkammer getagt und den FSV Gevelsberg zum Sieger erklärt. Überdies sind zwei Hagener Spieler, die als Haupttäter ausgemacht werden konnten, für jeweils acht Wochen gesperrt. Im Strafmaß werden beide beteiligten Vereine zur Kasse gebeten: Der FSV Gevelsberg und die SpVg. Hagen 11 müssen jeweils 150 Euro wegen mangelhaft ausgeführter Ordnungsdienste berappen. Zusätzliche 150 Euro müssen die Volmestädter bezahlen, weil von der Mannschaft, von dem Verein der Spielabbruch ausgegangen sind, weil der „schlagende Zuschauer“ den Gästen aus der Volmestadt zuzurechnen sei. Insgesamt wurden elf Zeugen vor der Kreisspruchkammer, die offiziell als Kreisjugendsportgericht bezeichnet wird, gehört.

Mit Schaudern Ereignisse verfolgt

Michael van Osten (Silschede), Vorsitzender des Kreisjugendausschusses, hat mit ein wenig Schaudern auf diese Ereignisse und deren Folgen geschaut. Immer mal wieder gebe es Spielabbrüche. Das hat er in seinen langjährigen Erfahrungen als Ehrenamtlicher im hiesigen Fußball bereits erleben müssen. „Allerdings ist mir dies in dieser Brutalität noch nicht unter gekommen“, sagt van Osten. „Es wir zunehmend respektlos miteinander umgegangen, was nicht nur den Fußball, sondern viele Lebenslagen in unserer Gesellschaft betrifft.“

FSV-Verantwortliche verurteilen Gewalt

Für den anstehenden Finaltag der Fußballjugend bedeutet dies, dass die SpVg Hagen 11 sowie alle vier Endspiele unter besonderer Beobachtung sein werden – Hagen 11 ist mit zwei Mannschaften am Finaltag beteiligt. Allerdings geht Michael van Osten davon aus, dass es einen verhältnismäßig ruhigen Finaltag geben, dass sich die Aufreger auf das Spielgeschehen beschränken werden. „Schließlich hat Hagen 11 vernünftige Verantwortliche in den Reihen“, weiß van Osten aus jahrelanger Erfahrung.

Derweil hat der Jugendvorstand um Uwe Franz und Jens Wiemann das Urteil positiv aufgenommen. In einer Stellungnahme entschuldigen sich die FSV-Verantwortlichen für das Geschehen im Stadion Stefansbachtal ausdrücklich „bei allen unbeteiligt verletzen Zuschauern (. . .), auch wenn wir nicht verantwortlich für die Ausschreitungen waren“, heißt es. Und: „Der Jugendvorstand sowie alle seine Trainer und Betreuer distanzieren sich ausdrücklich von jeglicher Form von Gewalt beim Jugendfußball“.

Finaltag beginnt um 10.30 Uhr

Der Finaltag der Fußballjugend beginnt am 20. November um 10.30 Uhr mit dem Duell der B-Juniorinnen von FFC Ennepetal und SV Hohenlimburg 10. Bei den C-Junioren stehen sich ab 12.30 Uhr die TSG Sprockhövel und SpVg Hagen 11 gegenüber. Der FSV Gevelsberg greift mit den B-Junioren ab 14 Uhr ein und ist gegen den Westfalenligisten TSG Sprockhövel der Außenseiter. Den Abschluss des Finaltages bilden die A-Junioren. Hier kämpfen ab 16 Uhr Hagen 11 und die TSG Sprockhövel um den Pott.

Während des gesamten Endspieltags gilt auf dem Sportplatz des SC Obersprockhövel die 3G-Regel (Tests dürfen nicht älter als 24 Stunden sein) und dies wird am Eingang durch den Verein SC Obersprockhövel auch kontrolliert.

+ + + Mehr Lokalsport aus dem südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis findest Du hier + + +

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm