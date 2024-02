A-Ligisten mit vielen Baustellen im neuen Jahr

Ennepetal Wir haben die Teams unter die Lupe genommen und Schwachstellen ausgemacht, an denen sie in der Rückrunde arbeiten müssen und wollen.

Die Fußball-A-Ligisten sind gerade am Ende der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte. Noch haben sie einige Tage Zeit, bis es am Sonntag für alle wieder losgeht. Vor dem Jahresauftakt schauen wir auf die Baustellen, an denen die heimischen Teams aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm für die restliche Saison noch arbeiten wollen und müssen.

TSG Sprockhövel II

Beim Tabellenführer wird auf sehr hohem Niveau gemeckert. „Wir sind punktetechnisch gut unterwegs, aber die Art und Weise, wie wir spielen, können wir verbessern“, bemängelt Trainer Christian Kalina, meint damit das Offensivspiel. Teilweise spiele sein Team schleppend und behäbig. Er wünsche sich unter anderem auch Mal Schüsse aus der zweiten Reihe.

SpVg. Linderhausen

Die Linderhausener möchten dagegen ihre Defensive stabilisieren. „Nach meinem gusto kassieren wir zu viele Gegentore, vor allem viele wegen vermeidbaren Fehlern“, sagt Trainer Marc Dülm. Oft würden im Spielaufbau Fehler passieren. In 15 Spielen klingelte es 27 Mal beim Tabellenzweiten. Damit kassierten sie ligaweit zusammen mit dem FC Silschede die fünftwenigsten Gegentreffer. Mit Marco Scharloh kommt von eben diesem Ligarivalen nun ein erfahrener Innenverteidiger, der die Defensive verstärken wird.

Ararat Gevelsberg

Der kurdische Klub steht überraschend auf dem vierten Rang und lieferte eine überdurchschnittlich gute Hinrunde ab. Doch die Defensive ist weiter äußerst wacklig. Nur beim 6:0-Sieg gegen den TuS Hasslinghausen blieb Ararat ohne Gegentor. In 13 Spielen (die beiden Boykott-Siege gegen Gevelsberg II und Silschede ausgeklammert) kassierten die Gevelsberger 32 Gegentore – ligaweit ist das entgegen der tatsächlichen Platzierung nur Durchschnitt.

RW Rüggeberg

Mit dem fünften Rang liegen die Rüggeberger nach der Hinrunde leicht hinter den eigenen Erwartungen. Eine oft bemängelte Schwäche von Trainer Daniel Frölich: Die Mannschaft drückt dem Spiel so gut wie nie über die volle Distanz den Stempel auf. In jeder Partie gibt es schwächere Phasen. Beispielsweise geriet RWR im September in vier Begegnungen in Serie zuerst in Rückstand und verschlief damit den Beginn der Partien.

FSV Gevelsberg II

Das große Manko der Reserve ist die Chancenverwertung. „Wir müssen aus unseren Möglichkeiten mehr Tore schießen. Wir haben manche Spiele schon gut verballert“, findet der neue Trainer Dennis Hoppe. Der beste Torschütze Mamadou Sow (sieben Tore) ist ligaweit nur auf Rang 13 in der Torjäger-Liste. Und: Nur die fünf Tabellenschlusslichter haben seltener getroffen als die Gevelsberger, denen in 15 Spielen 27 Tore gelangen.

SG Vatanspor Gevelsberg

Beim Aufsteiger haben die Abgänge von den Stammspielern Bülend Can, Beyhan Kilic und Artin Pouralhosseini ein Loch gerissen. Auch Alperen Erarslan fällt für die Restsaison mit einem Kreuzbandriss aus. Vier feste Säulen der Startelf brechen so für die Rückrunde weg. „Die Abgänge tun weh. Wir müssen uns erstmal wieder zusammenfinden“, weiß Trainer Baris Hanyildiz um die große Baustelle. Er muss nach den Veränderungen im Winter erstmal wieder eine schlagfertige Stammelf finden.

FC Gevelsberg-Vogelsang

Die Vogelsanger spielen im Vergleich zu den vergangenen anderthalb Jahren bisher eine schwache Saison. Vor allem an der Konstanz mangelte es. „Die Aggressivität ist uns abhanden gekommen. Die muss wieder besser werden, weil wir davon leben“, sagt der scheidende Trainer Maximilian Goerke, der nach der Saison sein Amt an Marvin Borberg freiwillig angeben wird. Mit zweimal 0:8 (Linderhausen, TSG II) und einem 1:5 gegen Aufsteiger SCO III hat Vogelsang bereits drei Klatschen kassiert.

FC SW Silschede

Die Silscheder müssen in der Rückrunde an ihrer Effizienz arbeiten. Das Torverhältnis zeigt das deutlich auf: Während alle Teams in der unteren Tabellenhälfte zum Teil deutlich im zweistelligen Minusbereich sind, haben die Silscheder ein vergleichsweise gutes Verhältnis von nur minus sieben Toren. „Wir haben viele Spiele knapp verloren und zu wenig Punkte gesammelt“, sagt Trainer Thomas Schumacher. Die höchste Niederlage war ein 0:3 zum Auftakt gegen den TuS Hasslinghausen. Sechs Mal verlor Silschede mit 1:2 (Hasslinghausen, Voerde II, Herdecke, Wengern) und 2:3 (Linderhausen, Vogelsang) mit nur einem Gegentor Unterschied.

BW Voerde II

Die Voerder sind als Aufsteiger das bisher schwächste heimische Team. Großes Verbesserungspotential sieht Trainer Ferhat Öztürk beim Verursachen und Verteidigen von Standards. „Mindestens die Hälfte der Gegentore sind nach ruhenden Bällen gefallen. Beim 5:5 gegen Linderhausen waren es drei Tore nach Einwürfen“, kritisiert der Coach. Viel hänge auch mit der Konzentration zusammen, die sein Team mehr hochhalten müsse.

