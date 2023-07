Fußball Testspiele A-Liga testet: Voerde will sich in neuer Rolle zurechtfinden

Gevelsberg. Schluss mit Sommerpause im Fußball! Am Wochenende geht es für viele der heimischen A-Ligisten wieder zurück aufs Spielfeld. Diese Tests stehen an

Die Fußballpause ist vorbei, an diesem Wochenende starten die heimischen A-Ligisten in die Vorbereitung. Die ersten Testspiele stehen an und halten gleich zwei interessante Lokalduelle bereit.

So testet der Aufsteiger BW Voerde II am Sonntag gegen die Bezirksliga-Fußballer vom FSV Gevelsberg. „Wir werden in der kommenden Saison weitaus weniger Ballbesitz haben, mehr kontern müssen und öfters defensiv spielen als in der vergangenen“, ist sich BW-Trainer Ferhat Öztürk über die neue Rolle als Aufsteiger bewusst. Gegen Gevelsberg wolle man schauen, wie man sich dieser defensiven Rolle zurechtfinden wird. „Direkt am Anfang möchten wir herausfinden, wo unsere Grenzen sind. Das wird eine riesen Aufgabe“, sagt der Coach zum Duell mit dem FSV, das um 15 Uhr im Stefansbachtal stattfindet.

Vatanspor testet bereits zum zweiten Mal

Lokalcharakter hat auch die Partie des zweiten A-Liga-Aufsteigers SG Vatanspor Gevelsberg, der Sonntag um 15 Uhr beim SV Büttenberg testet. Die türkische Mannschaft möchte im Laufe der Vorbereitung viel experimentieren – auch an diesem Wochenende. Die eigenen Spieler sollen auf vielen und für sie fremden Positionen ausprobiert werden. „Ich lasse gerne rotieren und setze Spieler auf Positionen ein, wo sie noch nie gespielt haben“, sagt Coach Baris Hanyildiz. Für sein Team wird es nach dem 10:3 (3:0)-Sieg gegen den RSV Altenvoerde vergangene Woche bereits das zweite Testspiel sein. „Wir wollen richtig fit in die Liga gehen. Wir haben schon ziemlich früh mit der Vorbereitung angefangen“, sagt Hanyildiz, dessen Team schon seit drei Wochen trainiert.

Darüber hinaus finden an diesem Wochenende noch eine Reihe von weiteren Testspielen statt. Die SpVg. Linderhausen absolviert ihre erste Begegnung dieser neuen Saison gegen den SC Viktoria Rott am Sonntag um 15 Uhr daheim an der Rennbahn. Ebenso startet der FSV Gevelsberg II mit einem Heimspiel gegen den DJK Märkisch Hattingen um 13 Uhr im Stefansbachtal. Die TSG Sprockhövel II testet Sonntag um 15 Uhr zuhause gegen den TuS Hattingen.

Dazu gibt es noch mehrere Teams, die ihren Testspielauftakt am Sonntag in der Fremde absolvieren. RW Rüggeberg misst sich mit der Reserve der SG Massen um 13 Uhr, der FC Gevelsberg-Vogelsang spielt um 15 Uhr gegen den TSV Dahl, der FC SW Silschede zur gleichen Zeit gegen den BV Viktoria Kirchderne. Außerdem spielt der SC Obersprockhövel III ebenfalls um 15 Uhr gegen den SV Türkiyemspor Bochum.

