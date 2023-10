A-Liga kompakt: SCO gewinnt 4:3 – schießt aber „sieben Tore“

Gevelsberg. Ararats Oktay trifft wie er will, Hasslinghausen verliert trotz Überzahl und der SCO III befreit sich aus dem Loch – drei A-Liga-Partien.

Der zwölfte Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 hatte erneut einiges zu bieten. Die weiteren Spiele im Überblick.

TSG Herdecke – Ararat Gevelsberg

Immer wieder ist es Atik Oktay, der den SV Ararat Gevelsberg in dieser Saison zu den Erfolgen schießt. Beim 3:1 (2:1)-Sieg gegen die TSG Herdecke war es erneut der Stürmer, der mit zwei Treffern einen maßgeblichen Anteil am Sieg des kurdischen Vereins hatte. „Der Junge weiß, wo die Hütte steht. Er ist ein Unterschiedsspieler, der die drei Punkte für Ararat möglich gemacht hat. Ein guter Mann“, musste auch Herdeckes Trainer Marcel Brandenstein anerkennen. Das dritte Tor der Gevelsberger schoss Erkan Erdem. Der Herdecker Tom-Luca Wyludda traf vor der Pause zum zwischenzeitlichen 1:2-Anschluss. „Es ist zum wiederholten Mal vernichtend für uns, dass wir besser als der Gegner spielen, aber keinen Punkt holen“, war Herdeckes Brandenstein enttäuscht. Ein Ararat-Spieler sah wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot.

SuS Volmarstein – SCO III

Der SC Obersprockhövel III hat nach dem langersehnten ersten Saisonsieg in der vergangenen Woche gegen das Schlusslicht SuS Volmarstein nachgelegt. Mit 4:3 (1:2) gewann der SCO knapp. „Das tut natürlich gut, ich hätte es mir aber deutlicher gewünscht. Wir machen sieben Tore und gewinnen 4:3“, sagt SCO-Coach Felix Dargel. Die Gegentore hätte sich sein Team selbst eingeschenkt. „Zweimal spielen wir im Aufbau dem Gegner den Ball in den Fuß“, erzählt Dargel. Für sein Team trafen Sebastian Müller (40., 55.) Lennart Pflug (56.) und Thore Guthof (60.). Besonders Müller ist aktuell gut drauf und brachte sein Team nach der Niederlagen-Serie wieder in die Spur. „Er ist offensiv einer der wichtigsten Spieler und ist mit Verantwortung vorangegangen. Er ist auf dem Weg zur Form und wenn er in Form ist, ist er nicht mehr zu verteidigen“, lobt ihn sein Trainer. Für Volmarstein schossen Sefa Yavuz (14., 80.) und Markus Pielot (44.) die Tore.

TuS Hasslinghausen – SC Wengern

Der SC Wengern macht weiter das, was er diese Saison am besten kann: Gewinnen und die Tabellenführung verteidigen. Gegen den TuS Hasslinghausen setzte sich der SC mit 3:1 (2:1) durch – und das trotz einer Roten Karte in der 18. Minute gegen Kapitän Mischa Berghaus und über 70 Minuten Unterzahl. Der Wengeraner soll wegen versuchten Nachtretens vom Platz geflogen sein, teilt der SC mit. Ismail Ayar schoss Wengern in Führung (8.), Julian Grundmann glich aus (17.), Ulf Tinnemeyer (42.) und erneut Ayar (49.) tüteten Wengerns Sieg ein. „Das war trotz Unterzahl verdient und eine tolle Leistung“, freute sich SC-Trainer Benjamin Knoche.

