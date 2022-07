80 Jahre: Ein Leben lang Mitglied beim FC SW Silschede

Gevelsberg. 96 Jahre gibt es den Silscheder Fußballverein – einer, der fast so lang dabei ist, ist Friedhelm Eickelberg. Dabei hat er nur kurz gespielt.

Die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland liegt für Männer aktuell bei 78,6 Jahren. Friedhelm Eickelberg hat die mit seinen 93 Jahren längst überschritten – und ist mit seinen 80 Jahren Zugehörigkeit beim FC SW Silschede auch schon länger als ein Leben lang Mitglied bei den Fußballern im Gevelsberger Höhendorf. Und das, obwohl seine große Leidenschaft eigentlich gar nicht unbedingt dem Fußball gilt.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Denn eigentlich ist Friedhelm Eickelberg ein passionierter Sänger gewesen. Jahrzehntelang war er die Stimme im Männergesangverein Silschede. Seine zweite, wie er betont aber deutlich kleinere Leidenschaft, galt dem Fußball. Im Alter von 13 Jahren schloss sich Eickelberg 1942 den Silscheder Fußballern an. Heimspielstätte damals: Der Platz am Kohlberg. „Damals habe ich noch mit meinem Freund Werner Isenberg immer die Schuhe getauscht“, erinnert sich der 93-Jährige. Eigene Fußballschuhe? Damals eher ungewöhnlich. Sein Sitznachbar in der damaligen Volksschule Silschede war es auch, der ihn seinerzeit mit zum Kohlberg nahm. „Man kannte ja alle, die da waren. Das war immer eine schöne Gemeinschaft“, sagt er.

Nur drei Jahre aktiver Fußballer

Insgesamt gerade einmal drei Jahre spielte Friedhelm Eickelberg aktiv Fußball, ehe er nach dem Ende des zweiten Weltkriegs sein Talent und seine Leidenschaft für den Gesang fand. „Ich war kein guter Fußballer, dafür aber ein guter Sänger“, sagt er. Ein Austritt aus dem FC Schwarz-Weiß Silschede war aber trotz der ruhenden Mitgliedschaft nie ein Thema. „Warum auch?“, fragt er. Und so blieb er den Silscheder Fußballern bis heute treu, 25 Jahre davon agierte er sogar als 2. Vorsitzender. Höhepunkte seiner Amtszeit als Funktionär gab es einige, in besonderer Erinnerung sind ihm die Fahrten auf der Ladefläche eines Lkw zu den Auswärtsspielen. „Damals ging das auch noch“, sagt er und muss schmunzeln.

Lesen Sie auch: Die Sportvereine aus dem EN-Südkreis im Social Media-Check

Seine Ehrung für 80 Jahre FC SW Silschede erhielt Friedhelm Eickelberg im Rahmen der Jahreshauptversammlung im März diesen Jahres. Dort gab es jede Menge Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft: Thomas Bühne und Michael Mayer wurden für 25 Jahre, Stefan Dischnat, Markus Emmerich und Frank Uhle (†) für 30 Jahre, Karsten Graf für 50 Jahre, Horst Dürholt und Willi Rüping für 60 Jahre und Heinz-Jürgen Beckmann für 65 Jahre geehrt. Karsten Graf ist mit seinen nun 50 Jahren beim FC SW Silschede in die Riege der Ehrenmitglieder aufgestiegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm