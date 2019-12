49ers machen es den EN Baskets Schwelm lange schwer

Die EN Baskets Schwelm reiten in der 2. Basketball Bundesliga ProB weiter auf der Erfolgswelle: Das Team von Coach Falk Möller feierte bei den TKS 49ers aus Stahnsdorf einen echten „Arbeitssieg“, wie Möller den 84:76-Erfolg selbst bezeichnete.

Schon vor Spielbeginn macht Möller klar, dass man es mit einem unangenehmen Gegner zu tun bekommen würde. Aus dem Hinspiel, das die Bakskets nach Schwierigkeiten nach der Halbzeitpause am Ende deutlich gewannen, war der Gegner mit seinen Qualitäten schon bekannt. Und so sollte sich der Tabellenführer auch ins Spiel einfinden: Die gastgebenden Stahnsdorfer machten es den Schwelmer Baskets von der ersten Sekunde an schwer. Und das trotz des krankheitsbedingten Ausfalls des Stahnsdorfer Topscorers Mubarak Salami.

49ers machen es den Baskets schwer

Die Heimmannschaft konnte nach dem Sprungball gleich den ersten Feldwurf verwandeln. Es dauerte ein wenig, bis die Schwelmer ihre ersten Würfe trafen, dann nach fünf Minuten Spielzeit allerdings gleich zwei Dreier in aufeinanderfolgenden Angriffen. Die TKS 49ers ließen sich im Laufe des ersten Abschnitts jedoch nicht abschütteln.

Die Baskets kamen weiterhin schlecht in ihre Angriffe rein und vernachlässigten das Rebounding unter dem eigenen Korb. Eine Serie von offensiven Abprallern konnten die Hausherren für sich abgreifen und blieben so immer in Schlagdistanz. Mit 15:19 aus Sicht der 49ers ging es dann in die kurze Pause.

Im zweiten Abschnitt netzten die Schwelmer Akteure Moritz Krume und David Knudsen wichtige Würfe ein, was den EN Baskets einen ersten komfortablen Vorsprung einbringen sollte. Eine Auszeit der TKS-Basketballer unterbrach den Lauf der Blau-Gelben nur kurz. Auch nach dem Timeout schienen die Baskets nun endlich die Kontrolle über die Partie erlangt zu haben.

Doch die TKS 49ers kämpften, ackerten und zogen wenige Momente vor der Halbzeitpause auf 32:32 gleich. Zwei Freiwürfe von Fiorentino und jeweils Dreier von Knudsen und Khartchenkov brachten ein wenig Entlastung für die Schwelmer. Doch am Ende des zweiten Viertels stand es knapp 34:40.

Die Kabinenansprache von Head-Coach Falk Möller fiel ziemlich deutlich aus. Denn die Vielzahl der individuellen Fehler und die Zaghaftigkeit im Rebounding gefielen dem Trainer nicht. Und die Ansprache vom Schwelmer Coach sollte ihre Wirkung zeigen: Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit präsentierten sich die EN Baskets mit mehr Entschlossenheit. Die Rebounds wurden nicht mehr den Gegnern überlassen und die Plays wurden konsequenter durchgespielt.

Zerfahrene Begegnung

Beim Stand von 50:39 für die EN Baskets nahm TKS-Coach Coputerco eine erneute Auszeit. Auch nach dieser ließ sich der Spitzenreiter nicht beirren und legten weitere 5 Punkte drauf. Stahnsdorf nahm die nächste Auszeit und es waren noch 4 Minuten im vorletzten Abschnitt zu absolvieren. Anschließend entwickelte sich eine zerfahrene Auseinandersetzung, bei dem sich die Gastgeber deutlich konzentrierter zeigten und gefährlich auf 53:58 herankamen.

Das letzte Viertel begann und es wurde für die EN Baskets Schwelm ziemlich eng. Die 49ers drückten und machten es den Gästen gehörig schwer. Bei 55:58 und 57:60 hatten die Hausherren sogar die Chance, das Spiel auszugleichen. Doch die EN Baskets konnten sich noch einmal aus der schwierigen Situation befreien. Es blieb aber sehr spannend und bis zum Schluss eine aufreibende Begegnung.

Als TKS-Scharfschütze Sebastian Fülle mit erfolgreichen Freiwürfen auf 64:67 verkürzte, wurde es wieder richtig knapp. Mittlerweile stand Stahnsdorfs frisch verpflichteter Powerforward Diago Quinn aufgrund seiner 5 Fouls nicht mehr auf dem Feld. Er machte den Baskets große Schwierigkeiten und scheint die richtige Verpflichtung für die TKS 49ers zu sein, um sich im Kampf um den Klassenerhalt richtig zu positionieren.

Anell Alexis zeigt keine Nerven

Schwelm-Topscorer Montreal Scott traf wenig später einen Sprungwurf und im folgenden Angriff per Dreipunktespiel. Erneut war es der nervenstarke Anell Alexis, der von der Freiwurflinie sicher traf und ein wenig Ruhe in die Partie brachte. Die Letzten Minuten der Partie brachte der Spitzenreiter dann ruhig über die Bühne. „Der Sieg heute war extrem wichtig. Hätten wir die Punkte nicht geholt, wäre der Sieg letzte Woche gegen die BSW Sixers nichts wert gewesen. Das war keine Glanzvorstellung, aber verdiente und wichtige zwei Punkte. Unsere Qualität hat sich am Ende durchgesetzt“, resümiert Möller die Partie.

Die EN Baskets Schwelm bestätigten mit dem Erfolg ihre Tabellenposition. Durch die Niederlage der BSW Sixers gegen Itzehoe führen die Schwelmer mit nun vier Punkten Vorsprung auf Rang zwei die Tabelle an.