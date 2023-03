4 Handballspiele im Überblick: „Potenzial endlich abgerufen“

Schwelm. Kreisligisten auf Siegeszug, HSG-Frauen dominant und RE-Damen geht die Puste aus: So haben die heimischen Handballteams gespielt.

Die Handball-Mannschaften aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm haben am Wochenende starke Leistungen gezeigt und konnten in vier Spielen drei Siege einfahren – das Wichtigste zusammengefasst.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

HSG-Frauen weiter in starker Form

Die Handballerinnen der HSG Gevelsberg/Silschede haben einmal mehr ihre hervorragende Form unter Beweis gestellt. Bei der SG TuRa Halden-Herbeck II setzte sich der Landesligist mit 31:17 (16:9) durch. Den Grundstein dafür legte das Team von Trainer Thorsten Stephan schon in den ersten Minuten. „Wir waren von Beginn an präsent, ich bin sehr zufrieden mit der Leistung“, lobte der Coach. Schon beim 6:1 nach knapp acht Minuten nahmen die Gastgeberinnen ihre Auszeit.

An der Dominanz der HSG änderte das nichts. Näher als auf drei Treffer kam TuRa nie heran. Mit weniger als zehn Gegentreffern in beiden Halbzeiten war die gute Abwehrarbeit ein Schlüssel zum Erfolg. Durch die zwei Punkte hat sich die HSG eine exzellente Ausgangslage vor dem Spitzenspiel gegen den VTV Freier Grund erarbeitet.

HSG Gevelsberg/Silschede: Krupinski, Graeber – E. Hark (10/2), Meyer (6/1), Haar (5), Jansen (4), Brockhaus (3), Hanstein, Maiwald, Severin (je 1).

RE Schwelm geht die Puste aus

Die Bezirksliga-Handballerinen der RE Schwelm zeigten bei der 22:28 (14:15)-Niederlage gegen das Spitzenteam des SVT Bochum-Riemke III ihre beste Leistung seit dem Aufstieg. „Heute haben wir unser Potenzial endlich abgerufen, das war ein sehr gutes Spiel vom gesamten Team“, lobte Trainer Jan-Lukas Pape. Erst in der Schlussphase ging der RE die Puste aus, bei der die B-Jugendliche Charlotte Mrosek mit einer starken Leistung im Rückraum voranging. „Mit dieser Leistung bin ich sicher, dass wir in den kommenden Wochen unsere Punkte holen werden“, so Pape.

RE Schwelm: Los – Mrosek, Rasidovic (je 5), Schwebel (3), Maurer (3/3), Ta. Krebs, Conrad (je 2), Th. Krebs, Hardebusch (je 1), Karsten, Dickes, Lindlahr, Bleicher, Hindemith.

Kreisligisten auf Siegeszug

Die beiden Handball-Kreisligisten TG Voerde II und CVJM Gevelsberg haben zwei wichtige Siege eingefahren. Im Kellerduell behauptete sich die TGV deutlich mit 31:23 (14:10) gegen die Selbecker TS II. Das Team von Trainer Marvin Bieser zog nach einer kurzen Schwächephase zu Beginn der zweiten Halbzeit schnell davon und festigte mit den zwei Punkten den siebten Tabellenplatz.

TG Voerde: Piepenstock, N. Fabiunke – L. Stratmann (10), Eisenberg (8/3), Rzoska (4), D. Stratmann (3), Krähling, Janschulte, Apitius (je 2), Bärenfänger, F. Focke, Rust, Horst.

Bereits zuvor gewann der CVJM Gevelsberg dank eines starken Schlussspurts mit 32:27 (12:12) gegen den Tabellennachbarn SG TuRa Halden-Herbeck. Die Gevelsberger lagen gut sechs Minuten vor dem Ende noch mit einem Tor zurück, ehe Jonas Ellinghaus mit fünf Treffern bei einem 7:1-Lauf in der Schlussphase zum Matchwinner für den CVJM avancierte.

CVJM: Gevelsberg: Tange – Lindemann (7), Gazalka (6), Ellinghaus (6/1), Fiedler (5), Bunse (3), Spöttle (3/2), Lorkowski, Leciejewska (je 1).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm