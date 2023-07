32 Tonnen: Biesenbach zieht Loks schneller als alle anderen

Duisburg. Es war ein ruhiger um den stärksten Ennepetaler Dennis Biesenbach. Jetzt aber ist er zurück – und sichert sich gleich einen besonderen Titel.

Im Vorjahr war es für Strongman Dennis Biesenbach noch ein kleiner Traum, jetzt ist er Champion – im Zugziehen. Zum zweiten Mal in Folge nahm der Ennepetaler an den Niederländischen Meisterschaften im „Train Pull“ teil und zog tonnenschwere Lokomotiven schneller als seine Konkurrenten. Dabei gab es einige Neuerungen im Gegensatz zum ersten Mal.

Neben der ursprünglichen Disziplin, in der Biesenbach eine 32-Tonnen-Lok mit einem am Rücken befestigtem Seil nach vorne befördern musste, gab es in diesem Jahr noch den Modus „Hand über Hand“. Dort stand er mit dem Gesicht zum 20 Meter entfernten Zug und musste diesen zu sich hin ziehen. Die zusammengerechneten Zeiten brachten ihm mit 74,16 Sekunden den Gesamtsieg in der Klasse der internationalen Starter. Er verbesserte damit auch seine Zeit zum Vorjahr. „Es war ein tolles Erlebnis. Eine Lokomotive zu ziehen, ist nun mal auch nicht alltäglich“, so Biesenbach. In der offenen Klasse über 105 Kilogramm Körpergewicht sicherte er sich den vierten Rang.

Keine Trainingsmöglichkeit in Ennepetal

Dabei konnte Biesenbach nicht wirklich für den Wettkampf trainieren – wie auch. „Ich kann mich schließlich nicht mal eben in Ennepetal auf die Gleise stellen und eine Lok ziehen“, sagt der 31-Jährige und schmunzelt. Auch Lkw hat er schon öfter durch seine Muskelkraft ins Rollen gebracht. Diese kann er sich leichter zum Training organisieren. Entsprechend aufgeregt war er vor der Meisterschaft in den Niederlanden, auch wegen des ihm vorher unbekannten Teilnehmerfeldes. Nervosität ließ er sich jedoch nicht anmerken.

So konnte er auch die Fehler seiner Premiere ausbessern. „Letztes Jahr habe ich in die Steinbetten der Gleise getreten, wodurch man sofort Traktion verliert. Dieses Jahr bin ich nur auf die Holzbretter getreten, was ein enormer Pluspunkt für mich war“, erklärt Biesenbach. Der Start, die Lokomotive erst einmal ins Rollen zu bringen, sei das schwierigste. Dieser klappte für den Ennepetaler dieses Mal deutlich besser. Im Gegensatz zum Lkw-Ziehen komme ihm laut Biesenbach die gerade Oberfläche der Gleise entgegen. Ob Lok oder Laster: Entscheidend ist die Kraft in Händen, Rücken und Beinen.

Baumstämme werfen und LKW ziehen

Diese trainiert der Ennepetaler ohnehin für die „normaleren“ Strongman-Wettbewerbe. Für dieses Jahr hatte er angepeilt, bei der deutschen Meisterschaft zu starten und um den Titel „Stärkster Mann Deutschlands“ zu kämpfen. Zu seinem Übel machten ihm einige Verletzungen im Frühjahr einen Strich durch die Rechnung und verhinderten ihn für die Qualifikationen. Stattdessen freut er sich im Oktober auf gleich zwei Europameisterschaften. Auf der „Arnold Classic 2023“ in Madrid tritt er sowohl im Lkw-Ziehen als auch im Baumstamm-Stemmen an. Dafür startet er demnächst in die Vorbereitung.

Für das Baumstamm-Stemmen trainiert er mit dem entsprechenden Equipment in Duisburg und konnte ganze 185 Kilo über seinen Kopf heben. „Ich hoffe, dass ich bis Oktober noch einige Kilo drauf packen kann und vielleicht die 200-Kilo-Marke fällt“, meint er. In beiden Disziplinen wird es sein EM-Debüt.

