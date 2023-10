Fußball Kreisliga A2 29 Spiele, nur eine Pleite: So gut ist Linderhausen wirklich

Schwelm. Linderhausen hat eine extrem beeindruckende Bilanz. Am Wochenende greift die SpVg. gegen Wengern nach den Sternen und könnte Platz eins erobern.

An diesem Sonntag greift die SpVg. Linderhausen im Gipfeltreffen der Kreisliga A2 nach der Tabellenführung. Daheim empfangen die zweitplatzierten Linderhausener den Spitzenreiter SC Wengern (Anstoß: 15 Uhr) – passend vor der Partie gehen sie mit viel Selbstbewusstsein und einer starken Erfolgsserie in das Aufeinandertreffen.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Linderhausen ist unter den A-Ligisten am längsten ungeschlagen. Von den vergangenen 17 Partien gewann die SpVg. 14 Stück, dreimal spielte sie unentschieden. Dabei läuft vor allem die Offensive gut geölt und schoss satte 68 Treffer. Erst eine Niederlage musste die SpVg. in diesem Kalenderjahr schlucken. Gegen die TSG Sprockhövel verloren die Linderhausener mit 4:5 – und das nach einer 4:1-Halbzeitführung. Das ist nun fast sieben Monate her. „Das ist eine schöne Bilanz, die wir uns erarbeitet haben“, freut sich Trainer Marc Dülm.

Linderhausen stapelt tief

Die Erfolgsserie geht – ausgenommen der mehr als unglücklichen TSG-Niederlage – noch weiter zurück. Insgesamt kassierte Linderhausen in den vergangenen 29 Ligaspielen nur die Pleite gegen Sprockhövel II. 22 Siege sowie sechs Remis stehen zu Buche. Doch Trainer Dülm relativiert die seit einem Jahr anhaltende starke Form. „Das ist eine schöne Momentaufnahme. Gebracht hat uns das bisher aber noch nichts“, betont der Trainer.

Vergangene Saison habe man die aktuelle Erfolgsserie nach der TSG-Niederlage gestartet – zu einem Zeitpunkt, wo die vielen Punkte sportlich irrelevant waren. „Da ging es dann nur noch um den dritten Platz“, ordnet Dülm ein. Diese Saison sei zudem noch sehr jung. Kaufen kann sich seine Mannschaft von der starken Statistik noch nichts, hebt der Trainer hervor.

So wird Linderhausen Tabellenführer

Auf der anderen Seite würde die Serie für zusätzlichen Ansporn bei den Kontrahenten sorgen. „Die Gegner sind dadurch motivierter und wollen uns schlagen“, sagt Dülm – bisher ist das in diesem Jahr aber nur einem Team gelungen. Dass die Serie nun noch ewig so weitergeht, glauben die Linderhausener derweil nicht. „Irgendwann werden wir auch wieder verlieren. Bei uns wird dann keiner umfallen“, meint Dülm.

Nun geht es für Linderhausen am Sonntag gegen den Tabellenersten Wengern. Dieser hat drei Punkte Vorsprung, dafür hat die SpVg. ein Spiel weniger auf dem Konto. „Wir messen und fordern den Tabellenführer“, verteilt Dülm die Rollen. Bei einem Sieg mit mindestens drei Toren Unterschied könnte seine Mannschaft den SCW überholen und nach einem Saisondrittel von der Spitze grüßen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm