1000 Zuschauer und Bus-Party: ein Aufstieg aus Spielersicht

Ennepetal/Siegen. Ein Tag, den man als Amateur-Fußballer vielleicht einmal in seiner Karriere erlebt: so fühlt sich ein Bezirksliga-Aufstieg vor 1000 Zuschauern an

Der Fahrer lässt den Motor des Reisebusses laufen, in der Mitte des Gangs klimpert ein Bierkasten und nacheinander werden die Namen der einzelnen Mannschaftsmitglieder im Chor gesungen. Jeder Mannschaftssportler, der schon einmal einen Aufstieg feiern durfte, weiß genau, wie sich das anfühlt. Ich bin selbst Teil des Aufgebots der Ennepetaler Reserve und durfte den Einzug in die Bezirksliga mit meinem Team bejubeln. Vom Einladen der Trikotkiste in den Kofferraum bis zum Abschließen des Vereinsheims am nächsten Morgen: An diesem Tag lief einfach alles richtig.

Je näher der Anpfiff rückte, desto stärker wurde die Realisierung, dass es mehr als 1000 Zuschauer in Siegen waren, die sich das Rückspiel der Aufstiegsrelegation ansahen. Vor so einem Publikum spielen Kreisliga-Kicker vielleicht nur einmal im Leben, auch für mich war es eine Premiere. Die „Ultras“ der Setzener wiederholten ihre Leistung, die sie schon im Bremenstadion brachten, auch wenn sie nach unseren zwei Blitztoren zunächst verstummten.

Die Spieler des TuS Ennepetal II bejubeln mit gähnender Gestik ihren Aufstieg am heimischen Bremenstadion. Foto: Marinko Prša

Auch neben dem Platz wurden ihnen entgegengewirkt, denn wir hatten neben unseren eigenen Fans ganz besondere Unterstützer dabei: Spieler und Anhänger von BW Haspe fuhren mit nach Setzen. Die erste Mannschaft der Hasper schaffte es im letzten Jahr genau wie wir in der Relegation gegen Setzen in die Bezirksliga. Die Zweite feierte aufgrund unseren Sieges ihren Aufstieg in die Kreisliga B. Nach Abpfiff musste die Polizei die beiden Fan-Lager erst einmal beruhigen.

Keine Ruhe gab es bei uns auf dem Platz und in der Kabine. Für das Geschenk, das wir unserem Trainer Marius Hornschuh auf dem Platz machten, revanchierte er sich in der Kabine. Er hielt sein Versprechen und ließ sich von zwei Spielern die Haare abrasieren. Nach der Eskalation im Mannschaftsbus fand die Feier ihren Weg ins Bremenstadion.

Der TuS Ennepetal II feiert mit Rauchbomben und Bier den Bezirksliga-Aufstieg im heimischen Bremenstadion. Foto: Marinko Prša

Ob mit Rauchbomben und Feuerwerk auf dem Kunstrasen oder Musik und Alkohol im Vereinsheim: Der Aufsteig bekam eine Feier, die seiner würdig war. Diese beschränkte sich nicht nur auf den 25-Mann-Kader. Spieler und Verantwortliche aus der Oberliga-Mannschaft, Ehrenamtliche und die treusten Fans waren alle dabei. Die TuS-Familie ist in der Bezirksliga.

