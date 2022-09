10 Sport-Tipps fürs Wochenende: Für jeden wird etwas geboten

Ob Fußball, Volleyball, Handball, Tischtennis oder eine Lauf-Veranstaltung mit über 600 Teilnehmern: das Sport-Wochenende ist voll mit Highlights

An diesem Wochenende ist für jeden Lokalsport-Fan etwas dabei. Hier sind unsere zehn Tipps für alle, die noch nicht wissen, welches Event sie besuchen sollen.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

1.Schwelmer Citylauf Das Highlight im Sport-Kalender in Schwelm. Über 600 Teilnehmer sind für die Läufe angemeldet, die am Samstag ab 11 Uhr durch die Innenstadt rennen werden.

Der 6. Schwelmer Citylauf 2018 durch die Innenstadt von Schwelm. Foto: Michael Scheuermann

2.Fußball-Bezirksliga

Die Wochen mit Lokalduellen gehen für den VfB Schwelm weiter. Der Fußball-Bezirksligist empfängt am Sonntag (15 Uhr) den FC Herdecke-Ende am Brunnen.

3.Fußball-Kreisliga A2

RW Rüggeberg empfängt den VfL Gennebreck im Höhendorf. 39 Tore fielen bisher in den Spielen des VfL. Ob es am Sonntag um 15 Uhr wieder so torreich zugeht?

4.Fußball-Oberliga

Nach der Derbypleite kommt mit dem Delbrücker SC ein Aufsteiger zum TuS Ennepetal. Gespielt wird aufgrund der Baumaßnahmen im Bremenstadion am Sonntag um 15.30 Uhr im Dorma-Sportpark.

TuS Ennepetals Nils Nettersheim im Dribbling auf dem Kunstrasenplatz des Bremenstadions. Foto: Marinko Prša

5. Volleyball-Landesliga

Die Volleyballerinnen des TVE Vogelsang müssen sich am Sonntag um 13.30 Uhr in Bochum-Gerthe in der Landesliga beweisen.

6.Fußball-Kreisliga A2

Gerade einmal drei Spiele hat der TuS Hasslinghausen bisher absolviert. Am Sonntag geht es für das ambitionierte Team nach dem Fehlstart beim FC Gevelsberg-Vogelsang am Hundeicken darum, in die Spur zu kommen. Anstoß: 15 Uhr.

7.Handball-Verbandsliga

Auswärtsspiele beim OSC Dortmund haben ihren Reiz. Diesen wird die RE Schwelm am Freitagabend (20.15 Uhr) in der Sporthalle Hacheney genießen können.

Schwelms Yannick Brockhaus im Spiel gegen die TG Voerde beim EN-Cup 2022. Foto: Michael Scheuermann

8.Fußball-Bezirksliga

Die Silscheder Frauen stehen bereits nach drei Spieltagen unter Druck. Gelingt am Sonntag (15 Uhr) gegen Lohauserholz im Waldstadion der erste Punktgewinn?

9.Saisoneröffnung RE Baskets

Kommende Woche geht es für die Basketballer in die neue Saison. RE Schwelm stellt sich deshalb am Sonntag am Märkischen Gymnasium ab 11 Uhr vor – inklusive Testspiel des Regionalliga-Teams.

10.Tischtennis

Auftakt in die erste Saison seit drei Jahren beim TV Rüggeberg. Die Rüggeberger treffen am Sonntag in der Turnhalle der Grundschule Rüggeberg auf Sundwig (10 Uhr).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm