Hüthum. Der B-Ligist erhält einen Mittelfeldspieler, der schon in der ersten Liga in Mazedonien gespielt hat. Zweiter Zugang kommt aus Essen.

Zwei Verstärkungen für die DJK Hüthum-Borghees

Die Abwehr ist bisher die Achillesferse der DJK Hüthum-Borghees. In der Kreisliga B (Gruppe 2) hat das Team in 16 Spielen bereits 70 Gegentreffer kassiert. Aktuell liegt das Team mit zwölf Punkten auf dem 14. Platz. Im Kampf um den Klassenerhalt hat die DJK nun zwei neue Akteure hinzugewinnen können.

Von Stuttgart nach Emmerich

So wird künftig Ramadan Sherifi das Team verstärken. Der Bruder von Avni Sherifi hat auch schon in der ersten Liga in Mazedonien gespielt und zuletzt bei einem Verein in Stuttgart in der Kreisliga A. „Er zieht jetzt auch nach Emmerich und ist auf jeden Fall ein richtig guter Fußballer, der uns weiterhelfen wird“, freut sich Maik de Vries, dass der 23-jährige defensive Mittelfeldspieler künftig auf dem Eyland kicken wird.

Weiterer Torwart wird noch gesucht

Ebenfalls die Defensive stabilisieren soll Pascal Koenen. „Er wurde bei RW Essen ausgebildet, hatte dann aber einen Kreuzbandriss“, so der DJK-Coach über den Abwehrspieler. Zuletzt spielte der 21-Jährige beim SV Leithe in der Essener Kreisliga B, wohnt inzwischen aber in Elten. Jetzt bräuchten wir noch einen weiteren Torwart, ist de Vries zudem auf der Suche nach einem Schlussmann.