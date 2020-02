Rees. Der Tabellendritte der NRW-Liga erwartet am Samstag um 18.30 Uhr den TuS Rheinberg zum Duell in der Sporthalle an der Sahlerstraße.

Mit dem TTV Rees-Groin und dem TuS Rheinberg stehen sich in der NRW-Liga am Samstag ab 18.30 Uhr die beiden derzeit stärksten Teams des Tischtenniskreises Niederrhein in der Halle an der Sahlerstraße gegenüber. „Wir wollen natürlich unsere Führungsposition im Kreis unterstreichen“, peilt TTV-Mannschaftsführer Jörn Franken einen Sieg an.

Die Reeser belegen aktuell den dritten Tabellenplatz (17:9-Punkte), die Rheinberger folgen auf Rang fünf (15:13), müssen aber durchaus noch auf die Relegationsplätze schauen, da schon der Siebte wahrscheinlich in die Saisonverlängerung muss.

Unentschieden im Hinspiel

Beide Mannschaften kennen sich aus den vergangenen Jahren sehr gut. Im Hinspiel hatte es ein 8:8-Unentschieden gegeben. „Das war ein Erfolg für uns“, urteilt Jörn Franken, der in dem Match wie sein Bruder Carsten gefehlt hatte.

Diesmal sind die Reeser komplett. „Wir würden uns freuen, wenn auch der Gegner mit seiner besten Besetzung antritt“, wünscht sich Jörn Franken einen hochklassigen Tischtennisabend. An Nummer eins ist weiterhin der Bulgare Nikolai Solakov gemeldet, der in der Rückrunde allerdings nur einmal zum Einsatz kam.

Landesliga-Derby gegen TV Mehrhoog

In der Landesliga hat die zweite Mannschaft des TTV am Samstag (18.30 Uhr) im Derby gegen den TV Mehrhoog noch etwas gutzumachen. Im Hinspiel hatte es eine überraschende 7:9-Pleite gegeben – einer von nur zwei Siegen des Schlusslichts in dieser Saison.

Da der designierte Absteiger große Personalprobleme hat, stehen die Chancen gut, dass die Revanche gelingen wird, auch wenn mit Benedikt Tenbrink studienbedingt die Nummer zwei des Reeser Teams fehlen wird und dieser von seinem Vater Stefan vertreten wird.

Dritte Mannschaft ist gegen Dinslaken Außenseiter

Die dritte Mannschaft kämpft in der Bezirksliga weiter um den Klassenerhalt. Am Sonntag ab 10 Uhr wartet für den Vorletzten gegen das drittplatzierte Team vom MTV Dinslaken aber eine hohe Hürde.

Das erste Reeser Damenteam, das den Abstieg aus der NRW-Liga kaum noch verhindern kann, bestreitet am Samstag (18.30 Uhr) das Duell bei WRW Kleve III (8.).