Trainer Sven Kroker macht beim SuS Isselburg weiter

Isselburg Der Coach des C-Ligisten aus Isselburg hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Es soll für den SuS wieder nach oben gehen.

Diese Nachricht ist keine große Überraschung mehr. Sven Kroker wird den Fußball-C-Ligisten SuS Isselburg auch in der Saison 21/22 coachen. Per Videokonferenz einigte sich der Trainer mit den Verantwortlichen auf eine Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr. "Das war eigentlich auch gar keine Frage für mich. Es macht großen Spaß mit der Mannschaft. Auch im Vorstand sind nur gute Leute dabei", sagt Kroker, der das Kompliment postwendend zurückbekommt: "Der Vorstand ist mit der bisherigen Arbeit von Sven sehr zufrieden", erklärt der stellvertretende SuS-Vorsitzende Harald Hackfort.

Vorher beim SV Vrasselt

Kroker übernahm den SuS in der Saison 19/20. Zuvor war der Emmericher für die Reserve des SV Vrasselt in der Kreisliga B verantwortlich. In diese Liga möchte der 49-Jährige mit Isselburg gerne "kurz- bis mittelfristig" zurückkehren und mit dem Verein wieder an alte Zeiten anknüpfen. "Das ist für mich ein realistisches Ziel. Erst einmal ist aber das Wichtigste, dass die Jungs wieder Spaß daran haben, zum Training zu kommen, dass wir guten Fußball zeigen und damit auch wieder die Zuschauer zum Sportplatz locken", sagt der Übungsleiter.

Kobs möchte kürzer treten

In die zurzeit unterbrochene Spielzeit ist sein Team mit vier Siegen aus fünf Partien gut gestartet. Nur gegen Spitzenreiter Rhede gab es eine knappe Niederlage. Mit den Spielern hat der Trainer schon im Dezember über die kommende Saison gesprochen. Die Signale waren eindeutig: Das Team will zusammenbleiben. Nur Abwehrroutinier Alexander Kobs denkt darüber nach, kürzer zu treten.