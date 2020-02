Touchdowns sind für Jacqueline Reetz Gänsehaut pur

Jacqueline Reetz gehört zu der auch in Deutschland stetig wachsenden Football-Fangemeinde. Klar, dass die Emmericherin in der Nacht von Sonntag auf Montag auch den 54. Super Bowl in Miami verfolgte. „Eigentlich wollte ich wieder nach Kleve ins Kino, da ist immer eine richtig tolle Stimmung, dann habe ich aber doch zusammen mit vier Freundinnen geschaut“, erzählt die 20-Jährige, die mit den Kansas City Chiefs fieberte – und am Ende jubeln durfte.

Mit Kansas gezittert

„Patrick Mahomes finde ich mega“, sieht Reetz vor allem den Quarterback des Champions gerne die Fäden auf dem Feld ziehen, der sein Team auch im Finale nach einem Rückstand von zehn Punkten letztlich noch zum 31:20-Erfolg gegen die San Francisco 49ers führte. „Die Halbzeitshow war ebenfalls klasse“, war der Showdown um die Football-Krone für die Emmericherin erneut ein tolles Event.

„Es gibt auch immer mehr Frauen, die sich für American Football interessieren“, hat Jacqueline Reetz festgestellt, die den körperbetonten Sport in den letzten beiden Jahren auch selbst bei den Ladies der Cleve Conquerors betrieben hat – parallel zum Fußball bei der Emmericher Eintracht.

„Zusammen mit dem Job wurde mir das schließlich aber doch zu viel, deshalb habe ich mich schweren Herzens dazu entschlossen, mit dem Football aufzuhören. Ich habe auch gleich meine Sachen verkauft, da ich ansonsten wohl doch wieder anfangen würde“, erklärt die 20-Jährige, die bei Pro homine eine Ausbildung als Kauffrau im Gesundheitswesen absolviert und derzeit in Wesel arbeitet.

Touchdown im letzten Spiel

In ihrem letzten Match setzte sie noch einmal ein echtes Ausrufezeichen, als sie mit einem Touchdown kurz vor Schluss das Spiel für ihr Team entschied. „Das war Gänsehaut pur“, erinnert sich die Emmericherin gerne an diesen Moment.

„Bevor ich 2017 angesprochen wurde, ob ich nicht mal mitmachen wollte, hatte ich mit Football überhaupt nichts zu tun“, erinnert sich Jacqueline Reetz, die in Kleve als Running Back begann. Als dann im zweiten Jahr im größeren Neuner-Team eine Kickerin benötigt wurde, übernahm sie diese Aufgaben zusätzlich und am Ende wurde sie aufgrund von Personalnot auch noch in der Defensive eingesetzt. „Ich war am Ende quasi die ganze Zeit auf dem Feld, das war schon richtig anstrengend“.

Das Schießen mit dem Football sei kein riesiger Unterschied zum Fußball, findet Reetz. Wichtig sei aber, dass man sich etwas in Rücklage befinde, damit das Ei steige.

Im Angriff und zwischen den Pfosten

Die Nummer eins für die 20-Jährige bleibt der Fußball bei der Emmericher Eintracht, wo sie auf der rechten Seite für Torgefahr sorgt und die meisten Standards schießt. Ihre sportliche Flexibilität beweist Reetz auch beim Landesliga-Team. Weil es keine Ersatztorfrau gibt, hat sich die Anhängerin des FC Bayern München bereit erklärt, auszuhelfen, wenn Stammkeeperin Nadine Saliger fehlt. Und das mit Erfolg. Die 20-Jährige überzeugt auch zwischen den Pfosten.

Mit vollem Einsatz ist Jacqueline Reetz bei den Fußballfrauen der Emmericher Eintracht aktiv. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Aktuell belegt Reetz mit der Eintracht den vierten Tabellenplatz, nur fünf Zähler hinter Spitzenreiter Borussia Bocholt II. „Nach unten müssen wir nicht mehr schauen und können jetzt mal gucken was noch geht, gegen einen Aufstieg würden wir uns nicht wehren“.

Natürlich wird Jacqueline Reetz auch dem American Football weiter verbunden bleiben. „Wenn es passt, werde ich mir sicherlich das eine oder andere Spiel der Conquerors Ladies ansehen, die jetzt eine Spielgemeinschaft mit den Kevelaer Kings bilden“, so die junge Sportlerin. „Und dann freue ich mich auch schon wieder auf die nächste NFL-Saison“.