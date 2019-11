Teamstärke der Gäste aus Millingen setzt sich durch

Nach dem Schlusspfiff tauchte die Abendsonne den Reeser Himmel in ein leuchtendes Rot, passend zum 3:1-Derbysieg der Fortuna aus Millingen über die Grün-Weißen des SV Rees. Drei Elfmeter und eine unterhaltsame Schlussphase sorgten für ein spannendes Lokalduell in der Kreisliga A, mit dem besseren Ende für die Elf von Trainer Rolf Sent.

Die Fortuna hatte nach sieben Minuten auch die erste gute Chance der Partie, als ein Schuss von Jamie Lee Gottschling aus rund 18 Metern an den Pfosten klatschte. Auf der anderen Seite konnte Rene Konst im Tor der Millinger, nach einem Schuss von Leon Franken, in der 20. Minute den Rückstand mit einer tollen Reaktion gerade noch verhindern. Insgesamt blieben beide Mannschaften bis zur Pause aber zu harmlos, auch wenn Laufbereitschaft und Einsatz auf beiden Seiten stimmten.

Marius Sent erzielt das erste Tor

Nach dem Seitenwechsel nahm das Derby dann zusehends Fahrt auf, in der 55. Minute gingen die Gäste in Führung. Nach einer Ecke von Jan Schöttler wurde ein Kopfball des eingewechselten Tino Giesen zunächst geblockt, der Ball fand aber seinen Weg zu Marius Sent, der mit einem satten Schuss zum 1:0 vollstreckte. Fünf Minuten später tauchte Bernd Bosmann plötzlich frei vor Dennis Meiners auf, vergab aber die große Chance zum 2:0.

Der SV Rees zeigte sich unbeeindruckt und kam nach 70 Minuten zum Ausgleich. Daniel Ingelaat traf mit einem tollen Schuss die Unterkante der Latte, beim anschließenden Duell um den Abpraller hatte Bosmann gegen Franken das Bein sehr hoch und der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Zwar parierte Konst den Strafstoß von Meriton Arifi, im Nachschuss drückte der Schütze den Ball dann aber zum 1:1-Ausgleich über die Linie.

In einer nun offenen Partie, gab es kurz darauf auch auf der Gegenseite einen Strafstoß. Nach einer Ecke klammerte Moritz Hübner ungeschickt gegen Dario Gerling und Oliver Hesseling verwandelte sicher zum 2:1 für die Fortuna.

Gastgeber mit verbesserter Einstellung

Es sollte aber nicht der letzte Elfmeter bleiben. Bei der nächsten Aktion im Millinger Strafraum sank Ali El-Abbas zu Boden und der Schiedsrichter zeigte das dritte Mal auf den Punkt. Arifi legte sich den Ball zurecht, scheiterte aber erneut an Konst. Fortunas Torhüter lenkte den Ball mit einer tollen Parade neben das Tor, verhinderte so den sicheren Ausgleich.

„Es war wichtig, dass wir heute ein anderes Gesicht zeigen. Ich glaube, jeder hat gesehen, dass es eine engagierte Leistung war. Das Spielglück hatten wir leider nicht“, konnte Tim Beenen, Trainer des SV Rees, seiner Elf keinen Vorwurf machen. „Es war mehr drin für uns und ein Unentschieden wäre gerecht gewesen. Wir müssen zusehen, dass wir demnächst wieder Zähler holen. Wenn wir so spielen wie heute, werden wir auch wieder punkten“.

Gerling setzt den Schlusspunkt

Den Schlusspunkt einer ereignisreichen zweiten Halbzeit setzte Dario Gerling. Nach einem vermeintlichen Foul an Schöttler forderten auch die Millinger ihren zweiten Elfmeter, doch die Pfeife des Unparteiischen blieb stumm. Gerling schaltete nicht ab, zog auf der linken Seite davon und machte mit einem cleveren Abschluss ins lange Eck den Deckel auf den Auswärtssieg. „Dario war diesmal nicht ganz so gut im Spiel, hat es am Ende aber super gemacht“, freute sich Sent für den Torschützen.

„Am Ende ist das ein hochverdienter Sieg für uns. Das Reeser Spiel war nur auf zwei, drei Personen bezogen. Wir haben mit der kompletten Mannschaft immer wieder nach vorne gearbeitet und auch defensiv gut gearbeitet. Wenn man solche Spiele gewinnt, will man natürlich auch oben dranbleiben“, so Millingens Coach, der mit seinem Team als Tabellenzweiter weiterhin nur einen Punkt Rückstand auf die Spitze hat.