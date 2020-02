SV Rees rutscht nach 0:4-Pleite in Brünen auf Rang 14 ab

Rees. Die abstiegsgefährdeten Grün-Weißen verlieren die Nachholbegegnung in der Kreisliga A beim Tabellennachbarn letztendlich deutlich.

Der SV Rees hat im zweiten A-Liga-Spiel unter Interimstrainer Ulrich Franken die erste Niederlage kassiert. Im Duell zweier direkter Konkurrenten verloren die Grün-Weißen die Nachholbegegnung beim SV Brünen deutlich mit 0:4 (0:1). Durch diese Pleite rutschten die Reeser auf den 14. Tabellenplatz ab.

El-Abbas vergibt große Chance zur Führung

Allerdings hätte das Match auch durchaus zu Gunsten der Gäste laufen können, denn bereits nach einer Minute hatte Ali El-Abbas eine hundertprozentige Tormöglichkeit, konnte diese aber nicht verwerten.

Nach 20 Spielminuten gingen dann die Hausherren aus dem Nichts in Führung. Fabian Eric Mehl verwertete einen schönen Spielzug zum 1:0. „Wir sind gut in die Partie gekommen und hätten auch in Führung gehen müssen. Nach dem 0:1 war es dann ein Spiel auf Augenhöhe“, erklärte Franken.

Eine weitere Möglichkeit hatten die Reeser vor der Pause, konnten diese aber ebenfalls nicht nutzen. „Normalerweise hätten wir 2:1 in Führung liegen können, mussten aber mit einem 0:1-Rückstand in die Pause gehen. Das war nicht so einfach“, meinte der Reeser Übungsleiter.

Handlungsschnelligkeit fehlt

Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhten die Hausherren dann durch Luca Schanzmann auf 2:0 (47.). Erneut Schanzmann (63.) und eine Eigentor von Jannis Friedrich besiegelten die deutliche Niederlage. „Nach dem 0:2 war es dann gegessen, denn durch den Regen war der Ascheplatz kaum bespielbar und so nichts mehr möglich. Uns fehlte aber auch die Handlungsschnelligkeit. Brünen war immer einen Schritt eher am Ball. Ansonsten kann ich meiner Mannschaft aber nicht viel vorwerfen.“