Am Niederrhein. Der Spitzenreiter der Kreisliga A empfängt am Sonntag den SV Spellen, der Tabellenzweite reist zur Zweitvertretung von TuB Bocholt.

SV Haldern und Fortuna Millingen im Duell um die Spitze

Die letzten Begegnungen des Jahres stehen am Sonntag in der Fußball-Kreisliga A an. Das Spitzenspiel steigt dann im Lindenstadion, wenn der SV Haldern als Tabellenführer um 14.15 Uhr auf den Fünften SV Spellen trifft. Das Hinspiel zwischen den beiden Teams hatte es in sich und endete spektakulär 3:3.

Eine vergleichbare Partie erwartet der Halderner Linienchef Christian Böing am Sonntag: „Das ist zum Abschluss des Jahres noch mal ein richtiges Topspiel für uns. Spellen ist eine sehr gute Mannschaft, vor der wir allerhöchsten Respekt haben. Zudem haben sie eine ähnliche Spielanlage wie wir und sind vor allem in der Offensive brandgefährlich, aber auch hinten stehen sie gut.“

Um an der Tabellenspitze zu überwintern, benötigen die Lindendörfler wohl einen Sieg. Doch dies wird keine einfache Aufgabe. „Es wird die Mannschaft gewinnen, die galliger ist und den besseren Tag erwischt. Das wird ein Match auf Augenhöhe, ein 50:50-Spiel. Daher werden wir versuchen, in unserem letzten Heimspiel des Jahres noch mal alles raus zu hauen“, so Böing, der noch einen Appell an die Fans schickt: „Es ist zwar schlechtes Wetter gemeldet, dennoch hoffen wir auf zahlreiche Unterstützung.“



TuB Bocholt II –

Fortuna Millingen (So. 15 Uhr)

Auch die Fortuna aus Millingen darf sich noch berechtigte Hoffnungen machen, an der Tabellenspitze der Kreisliga A zu überwintern. Dafür müssen die Mannen von Trainer Rolf Sent aber auf einen Ausrutscher des Lokalrivalen aus Haldern hoffen und zudem ihr eigenes Spiel gegen die Reserve des Bezirksligisten TuB Bocholt gewinnen. Dass dies kein Selbstläufer wird, hat schon das Hinspiel gezeigt, als die Rot-Weißen nur knapp mit 1:0 die Oberhand behielten.

„TuB Bocholt ist ein starker Aufsteiger, der auch spielerisch richtig gut ist. Zudem spielt ihre erste Mannschaft bereits am Samstag, weshalb ich nicht weiß, was da genau auf uns zukommt, da sie ja Leute in die Reserve abgeben könnten. Ich glaube auch, dass sie auf dem Kunstrasenplatz versuchen werden, uns spielerisch auszuhebeln“, vermutet Sent.

Nichtsdestotrotz will der Übungsleiter auch aus Bocholt was Zählbares mitnehmen: „Wir haben derzeit einen richtig guten Lauf. Wir spielen disziplinierten Fußball und treten als geschlossene Mannschaft auf. Wenn wir das am Sonntag erneut abrufen, können wir auch in Bocholt was holen.“



SV Rees –

DJK SF 97/30 Lowick II (So. 15 Uhr)

Zuletzt musste der SV Rees beim 2:5 in Bislich die fünfte Niederlage in Folge einstecken und steckt derzeit tief in der Krise. Deshalb streben die Grün-Weißen mit einem Sieg gegen die Reserve der DJK SF 97/30 Lowick wenigstens einen versöhnlichen Jahresabschluss an.

„Die Enttäuschung nach der Niederlage in Bislich war schon sehr groß, da wir uns da mehr erhofft hatten. Deshalb erwarte ich gegen Lowick auch ein anderes Gesicht meiner Mannschaft“, fordert der Reeser Trainer Tim Beenen. Zumal die Reeser gegen den Aufsteiger auch noch etwas gutzumachen haben, denn das Hinspiel in Lowick verloren sie mit 0:4. „Wir haben in Lowick nicht gut ausgesehen, doch von Wiedergutmachung möchte ich jetzt nicht reden, da wir uns erst mal wieder auf das Wesentliche konzentrieren sollten, denn da gilt es anzusetzen. Wir müssen unbedingt wieder als Mannschaft auftreten und die Zweikämpfe annehmen, sonst wird es auch am Sonntag schwer, etwas zu holen“, so Beenen.