A-Liga-Spitzenreiter SV Haldern ist überraschend in der zweiten Runde des Kreispokals ausgeschieden. Die Elf von Trainer Christian Böing verlor beim B-Ligisten TuS Drevenack mit 2:3 nach Verlängerung.

Nach 16 Minuten hatten die Hausherren die erste große Möglichkeit zur Führung, doch Rico Schendel schoss einen Foulelfmeter neben das Gehäuse der Lindendörfler.

Doppelpack durch Jastin

Danach bestimmten aber nur noch die Gäste das Geschehen und gingen durch Zacchaeus Jastin mit 1:0 in Front. (23.). Der junge Angreifer war es dann auch, der nach dem Wechsel auf 2:0 erhöhte (68.). Doch nur vier Zeigerumdrehungen später erzielte Kevin Amerkamp den Anschlusstreffer.

Zitter verschießt Elfmeter

Kurz darauf hätte Lukas Zitter per Foulelfmeter den alten Abstand wiederherstellen können, doch er scheiterte am Drevenacker Schlussmann (81.). Im Gegenzug kamen dann die Gastgeber durch Rico Schendel zum 2:2-Ausgleich, so dass es in die Verlängerung ging. In dieser hatten die Drevenacker das bessere Ende für sich, als Yannick Winkin in der 115. Minute einen erneuten Foulelfmeter verwandelte.

„Ich bin natürlich enttäuscht, dass wir verloren haben. Aber dass wir im Pokal ausgeschieden sind, damit kann ich leben und auch gut umgehen. Insgesamt war es sehr, sehr schwere Fußballkost für die Zuschauer, da beide Mannschaften nicht gut waren“, meinte Böing.