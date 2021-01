SV Haldern bestätigt Stadtmeistertitel auf der Laufstrecke

Im vergangenen Jahr freuten sich die Kickerinnen des SV Haldern über den Stadtmeistertitel in der Halle, der jetzt coronabedingt auf der Laufstrecke bestätigt wurde.

Rees Da derzeit auch in Rees nicht in der Halle gekickt werden darf, wurde ein Alternativ-Event ins Leben gerufen und um die Krone gelaufen.

Die Fußballfrauen des SV Haldern haben ihren im vergangenen Jahr gewonnenen Stadtmeistertitel verteidigt. Weil allerdings coronabedingt bekanntlich nicht wie sonst im Januar in der Sporthalle am Westring gekickt werden darf, wurde der Sieger in Rees diesmal "ausgelaufen". Gewertet wurden die zehn besten Spielerinnen eines Teams.

Künne und Schepers mit den Topwerten

Die Top Ten aus dem Lindendorf kam insgesamt auf 161,24 Kilometer und benötigte im Schnitt 5:41 min. pro 1000 Meter. Den schnellsten Kilometer beim Tabellendritten der Landesliga absolvierte Alina Künne in 3:51 min., als längste Distanz schaffte Alina Schepers einen Halbmarathon.

Den zweiten Platz belegte der SV Rees. Die zehn laufstärksten Akteurinnen des momentanen Landesliga-Spitzenreiters erreichten insgesamt 104,62 km mit einer Durchschnittszeit von 5:48 min. auf 1000 Meter. Die FSG Haldern/Millingen brachte sechs Spielerinnen an den Start, die auf 44,73 km kamen und ebenfalls auf eine Durchschnittszeit von 5:48 min. pro 1000 Meter.

Zwei Kisten Bier als Belohnung

"Alle waren hochmotiviert und die Laufleistung wirklich sehr ordentlich", freute sich der Halderner Trainer Markus Sprenger, dass die Alternativ-Veranstaltung um die Reeser Stadtmeister-Krone bei allen gut ankam. "Das war auf jeden Fall eine positive Abwechslung". Als Belohnung erhalten die Siegerinnen neben "Ruhm und Ehre" von den beiden zweitplatzierten Teams jeweils eine Kiste Bier.