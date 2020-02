Spitzenreiter Millingen erwartet mit Bocholt schwere Aufgabe

Am Niederrhein. Der Tabellenführer trifft im Nachholspiel auf den Tabellenfünften, von dem Fortuna-Coach Rolf Sent eine hohe Meinung hat. Anholt bei TuB II.

Am heutigen Mittwochabend kommt es zu vier Nachholspielen in der Kreisliga A. Unter anderem sind dann die Teams von Fortuna Millingen und Westfalia Anholt im Einsatz. Spitzenreiter Fortuna Millingen bekommt es um 19.30 Uhr auf eigener Anlage mit dem Tabellenfünften Olympia Bocholt zu tun. Die Gäste könnten mit einem Sieg auf drei Punkte an den Tabellenführer heranrücken und hätten zudem noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

„Ich habe enormen Respekt vor Olympia Bocholt. Das ist eine sehr gute Mannschaft, die meiner Meinung nach auch bis zum Ende der Spielzeit oben mitmischen wird. Zudem gehören sie zu den auswärtsstärksten Teams der Kreisliga A“, weiß Fortuna-Trainer Rolf Sent um die Schwere der Aufgabe. Dennoch dürften die Millinger als leichter Favorit in die Partie gehen, die Rot-Weißen sind seit sieben Spielen unbesiegt. Allerdings musste die Sent-Elf am vergangenen Wochenende hart kämpfen, um die drei Punkte beim Ligaschlusslicht HSC Berg zu entführen. Erst ein Treffer von Jamie Lee Gottschling in der 88. Spielminute bescherte der Fortuna den Sieg.

Trotzdem ist Sent zuversichtlich, erwartet einen anderen Auftritt seines Teams: „Wir werden versuchen, Bocholt von Anfang an unter Druck zu setzen und sie zu einfachen Fehlern zu zwingen. Fußballspielen wird auf unserem kleinen Platz schwierig sein, dennoch wollen wir unser Spiel durchziehen und die drei Punkte in Millingen halten.“

Zudem kann der erfahrene Übungsleiter am heutigen Abend mit Christoph Eyting und Kapitän Peter Lörcks wieder auf zwei arrivierte Kräfte zurückgreifen.



TuB Bocholt II –

Westfalia Anholt (Mi., 20 Uhr)

Der Tabellenzehnte reist zum direkten Konkurrenten TuB Bocholt II. Die Reserve des Bezirksligisten hat nur einen Punkt weniger als die Driever-Elf, aber auch zwei Partien weniger ausgetragen. „TuB hat eine sehr gute Mannschaft. Außerdem erhalten sie unter der Woche meistens Verstärkung vom Bezirksliga-Team. Für uns wird es wichtig sein, dass wir das Spiel nicht verlieren, um nicht unten reinzurutschen“, erklärt Anholts Coach.

Zuletzt musste sich die Westfalia im kleinen Derby beim SV Haldern mit 0:3 geschlagen geben. Vor allem mit der Art und Weise war Driever nicht einverstanden: „Es war fußballerisch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, das kann aber immer mal vorkommen. Viel wichtiger ist, dass wir den Kampf annehmen. Das hat Sonntag komplett gefehlt.“

Berufsbedingt müssen die Anholter auf Torwart Nils Terstegen, Roman Hakvoort und Luca Roes verzichten. Zudem sind die Langzeitverletzten nicht dabei. „Natürlich hat Bocholt eine fußballerisch gute Mannschaft, aber wir dürfen es ihnen in der Defensive auch nicht so leicht machen wie Haldern am Sonntag. Wir brauchen derzeit einfach mal wieder ein Erfolgserlebnis, um Sicherheit in unser Spiel zu bekommen“, hofft der Anholter Trainer auf eine Trendwende.



SV Brünen –

SV Rees (Do., 19.30 Uhr)

Beim Debüt des neuen Trainers Ulrich Franken gewann der SV Rees das Spiel gegen den direkten Konkurrenten DJK SF 97/30 Lowick II knapp, aber verdient mit 2:1. Nun wollen die Grün-Weißen am morgigen Donnerstag im Nachholspiel beim Tabellen-14. SV Brünen, der nur zwei Zähler Rückstand hat, nachlegen.

Durch das wechselhafte Wetter, wird die Partie wohl auf der ungeliebten Asche stattfinden. „Brünen ist ein unangenehmer Gegner, vor allem auf der heimischen Asche, die wir natürlich nicht gewohnt sind“, warnt der Reeser Chefcoach Ulrich Franken. „Bei uns läuft es derzeit nicht so gut, da wir kaum trainieren können, da unsere Rasenplätze zuletzt nicht bespielt werden konnten. Das ist natürlich nicht glücklich, und auch deshalb erwarte ich ein schweres Spiel“, so der SVR-Trainer.

Von seiner Mannschaft, bei der einige Akteure fehlen werden, erwartet er einen vergleichbaren Auftritt wie gegen Lowick: „Wir müssen die gleiche Kampfbereitschaft an den Tag legen, und auch die mannschaftliche Geschlossenheit in Brünen muss stimmen. Dann können wir auch dort was mitnehmen, wobei ich mit einem Zähler schon zufrieden wäre.“