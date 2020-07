Serie A: Eltener Robin Gosens hat 100-Tore-Marke im Visier

Emmerich/Bergamo. Atalanta Bergamo mit dem Eltener Profifußballer Robin Gosens kann erstmals seit der Saison 1950/51 die 100-Tore-Marke in der Serie A knacken.

Für den Eltener Profifußballer Robin Gosens und Atalanta Bergamo reißt die Erfolgsserie in der italienischen Serie A nicht ab. Das 1:0 über den FC Bologna bedeutete den zwölften Sieg im 15. Spiel bei drei Unentschieden seit dem 20. Januar.

Theoretisch könnten die Blau-Schwarzen immer noch den amtierenden Meister und Spitzenreiter Juventus Turin bei sechs Punkten Rückstand und noch drei ausstehenden Partien abfangen. Realistischer ist allerdings die Vizemeisterschaft im Dreikampf mit Inter Mailand und Lazio Rom.

Italien: 100 Tore im Visier

Ein reizvolles Ziel ist es auch, die 100-Tore-Marke zu knacken, was in der Serie A zuletzt 1950/51 gelang, da aber gleich drei Teams: AC und Inter Mailand sowie Juventus Turin. Bergamo steht derzeit bei 95 erzielten Treffern und hat noch drei Spiele Gelegenheit, die fehlenden fünf Treffer zu erzielen.

Für Atalanta geht es am Freitag (21.45 Uhr, live auf DAZN) beim ehemaligen Europapokalsieger AC Mailand. Die beiden letzten Aufgaben in dieser Saison heißen dann FC Parma (28. Juli, 19.30 Uhr) und, im vermutlich entscheidenden Heimspiel um die Vizemeisterschaft in der Serie A, Inter Mailand (2. August, 18 Uhr). Vielleicht steht dann auch schon fest, ob Robin Gosens eine neue Aufgabe für die kommende Saison gefunden hat.