Rykenbarg und Knoop coachen ab dem Sommer Fortuna Elten

Mit einem Trainerduo wird Fortuna Elten in die kommende Fußball-Saison gehen. Dennis Rykenbarg (29) und Dennis Knoop (30) werden künftig an der Europastraße für die erste Mannschaft an der Europastraße verantwortlich sein und als Spielertrainer fungieren.

Marco van Eekeren wird sein Engagement als Trainer in Elten am Ende der Saison nach drei Jahren beenden. „Wir sind überzeugt, dass wir zwei tolle Jungs als Trainer gefunden haben“, sagt Pressewart Udo Kersjes stellvertretend für den Vereinsvorstand.

Rykenbarg kickt aktuell noch für die Emmericher Eintracht und wird nach einem einjährigen Ausflug ins Silberdorf zurückkehren, Knoop spielt seit 2018 wieder in Elten.

Engere Zusammenarbeit der Mannschaften

„Natürlich wollen wir in absehbarer Zeit zurück in die Kreisliga B, ein Ziel ist auf jeden Fall auch eine engere Zusammenarbeit zwischen der ersten und zweiten Mannschaft und das Wir-Gefühl im Verein soll wieder mehr gefördert werden“, sagt Kersjes. Weiterhin wird Kay Seidler zusammen mit Jens Jansen für die Reserve verantwortlich sein.

Tabellenplatz zwei im Blick

Die Erstvertretung der Fortuna belegt momentan den vierten Tabellenplatz in der Kreisliga C, Gruppe 3 – mit nur zwei Zählern Rückstand auf Rang zwei, hat aber auch zwei Begegnungen weniger als der RSV Praest II absolviert. Das erste Pflichtspiel des Jahres ist für die Eltener gleich ein Topspiel, wenn sich am Sonntag, 1. März, um 15 Uhr der Spitzenreiter SV Haldern II an der Europastraße vorstellen wird.