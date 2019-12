RSV Praest fährt vollkommen umsonst nach Buchholz

Roland Kock, Trainer des RSV Praest, war nach der kurzfristigen Spielabsage der Bezirksliga-Partie bei Viktoria Buchholz bedient, vergeblich hatten die Praester am Samstag die Reise in den Duisburger Süden angetreten.

„Die Buchholzer trifft überhaupt keine Schuld, die haben sich da wirklich drum gekümmert, Samstagmorgen mehrmals mit mir telefoniert. Es war allein die sogenannte Platzkommission. Zur besseren Planung hatten uns die Verantwortlichen aus Buchholz bereits am Morgen mitgeteilt, dass dort Land unter und so kein Spiel möglich sei“, so Kock.

Kock ärgert sich über die Farce

Die zuständige Platzkommission war kurz darauf anderer Meinung, das Spiel könne demnach wie geplant stattfinden. So machte sich der RSV-Tross auf den Weg ins Ruhrgebiet, wo dieser gleichzeitig mit dem Schiedsrichter eintraf, der das Spiel dann absagte.

„So schlecht hatte ich den Platz nicht erwartet. Das ist eine absolute Frechheit, eine Farce. Wir sind 80 Kilometer dahin gedonnert für nichts und wieder nichts, nur weil eine Person das so entscheidet. Man wusste schon morgens, dass man überhaupt nicht spielen kann, das ist ein Unding“, konnte Kock die Umstände nicht nachvollziehen.