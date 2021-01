Robin Gosens bleibt mit Atalanta Bergamo in der Erfolgsspur

Elten Der Eltener behauptet sich in der Serie A mit seinem Team bei Benevento Calcio mit 4:1. Das Pensum in den nächsten Wochen bleibt hoch.

Robin Gosens hat mit Atalanta Bergamo die Erfolgsserie der vergangenen Wochen fortgesetzt und die erneuten Ambitionen auf eine Teilnahme an der Champions League unterstrichen. Der Eltener siegte mit seinem Team bei Benevento Calcio verdient mit 4:1 (1:0). Josip Ilicic, Rafael Toloi, Duvan Zapata und Luis Muriel erzielten die Treffer für die auch in dieser Saison wieder sehr torhungrigen Gäste, die lediglich kurz nach der Pause das zwischenzeitliche 1:1 hinnehmen mussten.

An der Belastungsgrenze

Atalanta blieb durch den Erfolg in Benevento in der italienischen Serie A im siebten Spiel in Folge ungeschlagen, erzielte dabei fünf Siege. Für Gosens war der fußballerische Arbeitstag beim Aufsteiger nach 73 Minuten beendet, der Leistungsträger durfte sich eine gute Viertelstunde schonen. Ohne Unterbrechung im Winter und davor quasi keiner Sommerpause wird der deutsche Nationalspieler auch in den kommenden Wochen oft im Drei-Tages-Rhythmus im Einsatz sein. "Der Körper ist müde und an der Belastungsgrenze. Doch wir haben ein ganzes Jahr darum gekämpft, in der Champions League zu spielen. Dann darf man sich jetzt auch nicht beschweren, wenn das Pensum derzeit sehr hochbleibt", freut sich Robin Gosens trotz des weiterhin intensiven Programms auf die nächsten Aufgaben, vor allem im Februar auf die Achtelfinal-Partien in der Königsklasse gegen Real Madrid.

Eintrag ins Goldene Buch

Auch ein Privatleben sei seit September angesichts der zahlreichen Spiele eigentlich nicht vorhanden, stellt der offensivstarke Linksverteidiger von Atalanta fest. "Man ist einen Tag zu Hause – und dann geht es wieder mit dem Flugzeug, Bus oder Zug zum nächsten Spiel", verdeutlicht der 26-Jährige, der in der nächsten Zeit einen weiteren Termin im Kalender unterzubringen hat. Der inzwischen vierfache Nationalspieler soll sich ins Goldene Buch der Stadt Emmerich eintragen.