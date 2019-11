Rheingold stürzt Haffen-Mehr noch tiefer in den Keller

Emmericher gewinnen in der Kreisliga B beim Schlusslicht. BW Bienen bezwingt den 1. FC Heelden. Eintracht Emmerich kommt unter die Räder.

TuS Haffen-Mehr –

VfB Rheingold Emmerich 2:4 (1:1)

„Zum ersten Mal in dieser Saison haben wir ein Spiel positiv bestritten, in dem es ausschließlich um den Kampf ging. Diesen haben wir angenommen und am Ende auch verdient gewonnen“, freute sich VfB- Trainer Thorsten Thüß neben dem Sieg vor allem über die richtige Einstellung seiner Kicker auf dem Platz. Cem Altun brachte die Gäste mit einem verwandelten Freistoß (32.) in Front, nur drei Minuten später egalisierte Patrick Bennewirtz nach einem Konter den Vorsprung.