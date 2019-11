Reeser Landesliga-Team siegt deutlich gegen Bruckhausen

Die zweite Mannschaft des TTV Rees-Groin kommt in der Landesliga langsam aber sicher in Schwung, auch wenn es zu Beginn erneut haperte. Letztendlich fuhren die Hausherren einen deutlichen 9:3-Erfolg gegen den TV Bruckhausen ein und überflügelten damit den Konkurrenten in der Tabelle.

Zunächst verloren in den Doppeln Benedikt Tenbrink/Christian Schepers und Jonas Menne/David Berns jeweils in fünf Sätzen. Marcel Dahmen/Stefan Tenbrink verkürzten dann auf 1:2. In den anschließenden Einzeln waren die Reeser aber klar überlegen. Lediglich Stefan Tenbrink gestattete dem Gast aus Bruckhausen noch ein kleines Erfolgserlebnis. Mit Punkten von Benedikt Tenbrink (2), Jonas Menne (2), Christian Schepers (2), Marcel Dahmen und David Berns ließ die TTV-Sechs nichts mehr anbrennen.

Zwei Niederlagen im Doppel

„Der Start in den Doppeln war wieder einmal nicht gut, aber in den Einzeln haben dann alle stark gekämpft. Ein gelungener letzter Heimspieltag in diesem Jahr“, konstatierte Benedikt Tenbrink, der mit seinem Team am kommenden Samstag um 18.30 Uhr den Hinrundenabschluss beim Tabellenvorletzten Meidericher TTC 47 bestreitet.

Einen Rückschlag um den Klassenerhalt gab es dagegen für die dritte Reeser Mannschaft, die in der Bezirksliga gegen den direkten Konkurrenten Post SV Kamp-Lintfort knapp mit 7:9 verlor. Im Schlussdoppel unterlagen Tobias Beyer und Dimitrij Maruschtschak in vier Sätzen. Zuvor hatten in den Anfangsdoppeln Lucas Schmidt/David Schaffeld und Sven Kurzinski/Jens Terhorst sowie in den Einzeln Lucas Schmidt, Dimitrij Maruschtschak, Sven Kurzinski (2) und Jens Terhorst Zähler verbuchen können.

Vierte Mannschaft ist nicht gefordert

In der Kreisliga hatte die vierte Mannschaft aus Rees keinerlei Mühe. Der jetzige Tabellenzweite gewann beim Schlusslicht TTV SW Uedem mit 9:0. Delil Tolun, Robin Greif, Oliver Albers, Werner Franken, Sven Bußhoff und André Weidemann ließen bei den dezimierten Gastgebern nichts anbrennen.