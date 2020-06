Tennis Meden-Saison startet am Donnerstag als „Gratwanderung“

Am Niederrhein. Von den 429 ursprünglich gemeldeten Seniorenteams im TVN-Bezirk Rechter Niederrhein haben 149 ihren Verzicht für diesen Sommer erklärt.

Nachdem die Bundesligen die Reißleine gezogen hatten, drohte auch den Amateur-Spielern wegen der Corona-Pandemie ein Sommer ohne Tennis-Medenspiele. Doch heute beginnen nun doch die Mannschaftsspiele im Tennis-Verband Niederrhein, in Gruppen ohne Ab-, aber mit Aufsteigern.

„Der Erfolg dieser Saison wird eine Gratwanderung und hängt auch davon ab, was die Vereine aus dieser weiterhin nicht einfachen Situation machen“, sagt Thomas Naumann, Sportwart des Bezirkes 2 im TVN. Von den 429 gemeldeten Seniorenteams haben 149, also 35 Prozent, ihren Rücktritt für diesen Sommer erklärt, in der Mehrheit ab der Altersklasse 50 aufwärts.

Nicht nur Angst vor Corona als Grund für den Verzicht

„Grund dafür war aber nicht nur die Angst vor Corona, sondern auch der Umstand, dass die Saison geteilt werden musste, viele Senioren aber nach den Schulferien in den Urlaub fahren und somit viele Mannschaften nicht mehr ausreichend Spieler haben", so Naumann.

Bei Medenspielen ist es üblich, den Gast zu verköstigen. Nach derzeitigem Stand dürfen aber nur Vereine mit externem Pächter ihre Gastronomie wieder betreiben. Zudem dürfte es sehr eng und damit nicht erlaubt werden, wenn der Gastgeber mehrere Heimspiele verschiedener Mannschaften gleichzeitig hat.

„Auch bei den Sanitäranlagen gibt es ja noch Einschränkungen und Hygienekonzepte, die natürlich einzuhalten sind", so Naumann. „Wie gesagt, es wird keine normale Saison, aber hoffentlich trotzdem eine erfolgreiche."