Leichtes Spiel für den TTV Rees-Groin gegen Heisingen

Der TTV Rees-Groin ist mit dem eingeplanten Sieg in die Rückrunde gestartet. Der Tabellendritte der NRW-Liga setzte sich gegen die abstiegsgefährdete Mannschaft der SG Heisingen mit 9:3 durch.

Die Hausherren profitierten davon, dass die Gäste aus Essen einige Ausfälle zu verzeichnen hatten und auch nur mit fünf Akteuren antraten. „Als wir die Aufstellung des Gegners gesehen haben, war uns klar, dass da eigentlich nichts abrennen kann“, konstatierte TTV-Akteur Carsten Franken.

Lediglich die Nummer zwei der Reeser Sechs gestattete dem Kontrahenten zwei Zähler im Einzel sowie einen im Doppel, das er an der Seite von Tobias Feldmann bestritt. „Ich habe viele leichte Fehler gemacht, die Sicherheit fehlte noch etwas“, meinte der Rückkehrer angesichts seines ersten Einsatzes in einem Pflichtspiel nach einem halbjährigen Auslandsaufenthalt.

Stark dezimierter Gegner

Cedric Görtz und Tobias Feldmann gewannen ihre beiden Einzel. Je einmal setzten sich Jörn Franken, Sascha Bußhoff und das Doppel Cedric Görtz/Jörn Franken durch. Kampflos gingen ein Einzel von Simon Jansen sowie das Doppel von Simon Jansen/Sascha Bußhoff an den TTV.

Nun fiebern die Reeser dem Verfolgerduell beim Tabellenzweiten Borussia Düsseldorf II entgegen, das am kommenden Samstag um 18.30 Uhr in der Landeshauptstadt steigen wird.

Die zweite Mannschaft aus Rees holte im Landesliga-Mittelfeldduell gegen den TV Voerde ein 8:8-Unentschieden und damit zumindest im dritten Spiel der Rückrunde den ersten Zähler. Einmal mehr verhinderten die schwachen Doppel der Gastgeber ein besseres Ergebnis.

Lediglich Christian Schepers/Marcel Dahmen konnten zu Beginn punkteten, verloren aber das Abschlussdoppel mit 5:11 im fünften Satz. Die Kombinationen Jonas Menne/David Berns und Henri Schmidt/Pascal Willer hatten ebenfalls das Nachsehen.

Doppel sind weiter die Achillesferse

In den Einzeln punkteten beim TTV, der mit Benedikt Tenbrink auf die Nummer zwei verzichten musste, Jonas Menne, Christian Schepers (2), Marcel Dahmen, David Berns (2) und Pascal Willer. Jonas Menne verlor das Spitzenspiel gegen Jens Baumgartner denkbar knapp mit 14:16 im Entscheidungsdurchgang. Ebenso hatte Henri Schmidt im Duell an Brett zwei unglücklich mit 9:11 im fünften Satz das Nachsehen. „Die Leistung war in Ordnung, so richtig rund will es in dieser Saison aber einfach nicht laufen“, meinte Mannschaftsführer David Berns.

Die Drittvertretung des TTV hatte im Bezirksliga-Match gegen den Hülser SV mit 4:9 das Nachsehen. Die Hausherren gerieten schnell vorentscheidend mit 0:5 in Rückstand.

Pleiten für dritte und vierte Mannschaft

Stefan Tenbrink konnte seine beiden Einzel gewinnen. Außerdem punkteten für den Tabellenvorletzten Dimitrij Maruschtschak sowie Tobias Beyer, der im Duell der Spitzenspieler eine starke Leistung zeigte und schließlich mit 12:10 im fünften Durchgang vorne lag. Beyers Gegenüber Björn Hunke hatte bis zu dieser Niederlage in dieser Saison mit einer 20:1-Bilanz brilliert.

Die vierte Reeser Mannschaft verlor auch das zweite Spiel der Rückrunde. Der Tabellendritte der Kreisliga unterlag beim abstiegsgefährdeten Team von WRW Kleve III mit 4:9. Die Punkte von Delil Tolun, Robin Greif, Oliver Albers und Oliver Albers/Dennis Scesny waren am Ende zu wenig.