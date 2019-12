Haldern. Sportbekleidung und -schuhe wurden jetzt vom Verein aus dem Lindendorf an die Zentrale Unterbringungseinrichtung in Rees übergeben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lauftreff des SV Haldern sammelt für die Malteser

Vor ein paar Jahren hatte Sebastian Hiller, Ehrenamtskoordinator der von den Malteser-Werken betriebenen Zentralen Unterbringungseinrichtung in Rees (ZUE), am Anfängerkurs beim Lauftreff des SV Haldern teilgenommen. Aus dieser Zeit hat er noch Kontakt zu einigen Lauftreffmitgliedern.

Beruflich hat er nun mit vielen Frauen und Männern zu tun, die vor Krieg und Terror aus ihrer Heimat geflohen sind oder vertrieben wurden. Darunter auch viele, zu deren Alltag es gehörte, hobbymäßig oder zur Gesundheitsvorsorge Sport zu betreiben, die aber auf der Flucht nur das Nötigste zum Leben mitnehmen konnten.

Zwei Gruppen trainieren wöchentlich

In der ZUE gibt es mittlerweile zwei Laufgruppen, die bis zu dreimal wöchentlich trainieren. Jedoch mangelt es an der erforderlichen Ausstattung. Nun kam Hiller vor einiger Zeit die Idee, beim Halderner Lauftreff nachzufragen, ob man dort eventuell mit funktioneller Sportbekleidung aushelfen könne; insbesondere auch mit solcher für Frauen.

Daher wurde vor ein paar Wochen im Lauftreff eine Sammelaktion gestartet und die Mitglieder suchten nach Sportbekleidung, die vielleicht nicht mehr dem letzten Modetrend entspricht, und nach Laufschuhen, deren Dämpfungsverhalten nachgelassen hat, die aber noch brauchbar sind.

Auch Firma Holemans spendet

Auch die Firma Holemans, die jedes Jahr eine Mannschaft mit bis zu 200 Leuten in einheitlichen Trikots beim Halderner Volkslauf an den Start bringt, stellte spontan die in diesem Jahr nicht gebrauchten Trikots zur Verfügung.

Und so konnten jetzt Anja Cyrener und Willi Alders vom Lauftreff des SV Haldern gut 20 Paar Laufschuhe sowie fünf Taschen und Kartons mit Laufbekleidung an Sebastian Hiller und zwei in der ZUE untergebrachte Läufer übergeben.

Dort gibt es nun Überlegungen, dass man im nächsten Jahr gegebenenfalls an Laufveranstaltungen in der näheren Umgebung teilnimmt. Dabei denkt man in der ZUE natürlich auch an den nächsten Halderner Volkslauf am 28. Juni 2020.