Kein Sieger im Landesliga-Derby zwischen Rees und Kleve

Der TTV Rees-Groin hat seine Pflichtaufgabe erfüllt. Der Tabellendritte der NRW-Liga setzte sich gegen das Schlusslicht TTC Union Düsseldorf mit 9:3 durch. „Wir haben uns aber schwerer getan als gedacht“, räumte Mannschaftsführer Jörn Franken ein. „Da waren einige enge Matches dabei“.

Die Gäste aus der Landeshauptstadt zeigten sich trotz des schlechten Tabellenstandes hochmotiviert und reisten sogar mit sieben Spielern an. Die Rechnung ging zunächst für die Düsseldorfer auf, denn nach den Doppeln lagen die Hausherren etwas überraschend mit 1:2 zurück. Sowohl Carsten Franken/Tobias Feldmann als auch Simon Jansen/Sascha Bußhoff mussten ihren Gegenübern gratulieren. Lediglich Cedric Görtz und Jörn Franken konnten sich behaupten.

9:3 gegen das Schlusslicht

In den Einzeln konnte Union dann noch einmal zum 3:3 ausgleichen, weil Tobias Feldmann seine Partie im Entscheidungsdurchgang mit 16:18 verlor. Ansonsten gingen aber alle weiteren Matches an den Gastgeber, so dass Cedric Görtz (2), Carsten Franken (2), Tobias Feldmann, Jörn Franken, Simon Jansen und Sascha Bußhoff den erwarteten Sieg klar machen konnten.

Am kommenden Samstag wartet die lange Auswärtsfahrt nach Aachen zum SuS Borussia Brand auf die Reeser.

Ein umkämpftes Lokalderby lieferte sich in der Landesliga die zweite Mannschaft des TTV mit den Kontrahenten der DJK Rhenania Kleve. Schlussendlich stand ein 8:8-Unentschieden auf dem Tableau. „Nachdem wir zwischenzeitlich mit 6:3 in Führung lagen, hatten wir uns sicherlich mehr erhofft, am Ende geht das Remis aber in Ordnung, stellte der Reeser Mannschaftsführer David Berns fest, der seine beiden Einzel gewinnen konnte.

Jonas Menne noch gehandicapt

Außerdem siegten Benedikt Tenbrink, Henri Schmidt, Christian Schepers (2) und Marcel Dahmen. Spitzenspieler Jonas Menne war aufgrund einer Daumenverletzung noch etwas gehandicapt und ging leer aus.

Die Bilanz in den Doppeln fiel für die Reeser einmal mehr in dieser Saison negativ aus. Lediglich Christian Schepers/Marcel Dahmen konnten sich zu Beginn knapp in fünf Sätzen durchsetzen, im Abschlussdoppel hatte die TTV-Paarung in vier Sätzen das Nachsehen.

Im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga schöpft die dritte Reeser Mannschaft nach einem klaren 9:1-Erfolg gegen den TTC Osterfeld 2012 wieder Hoffnung. Für den Tabellenvorletzten konnten Tobias Beyer, Sven Kurzinski, Stefan Tenbrink, Lucas Schmidt, Dimitrij Maruschtschak und David Schaffeld jeweils einmal in den Einzeln punkten. Zudem gingen alle drei Doppel mit Kurzinski/Tenbrink, Beyer/Maruschtschak und Schmidt/Schaffeld an die Hausherren.

Nichts zu bestellen im Kreisliga-Verfolgerduell hatte die Viertvertretung des TTV beim TTC BW Geldern-Veert II. Die Reeser unterlagen deutlich mit 2:9.

Vierte Mannschaft verliert deutlich

Nach den Doppelgewinnen von Delil Tolun/Robin Greif und Oliver Albers/Dennis Scesny lief in den anschließenden Einzeln nichts mehr zusammen.