In der Wüste gehen für Hülkenberg die Formel 1-Lichter aus

Emmerich. In seinem letzten Rennen in der Königsklasse muss sich der 32-jährige Emmericher beim Großen Preis von Abu Dhabi mit dem zwölften Platz begnügen.

Zum Abschied hatten sie sich bei Renault noch etwas ausgedacht. Vor dem letzten Rennen der diesjährigen Formel-1-Saison, dem Großen Preis von Abu Dhabi – versammelte sich die gesamte Mannschaft vor den Boxen für ein Team-Foto. Was das Bild ungewöhnlich machte: Alle Mechaniker, Ingenieure und sonstige Mitarbeiter sowie Fahrer Daniel Ricciardo hatten sich eine blonde Kurzhaar-Perücke aufgesetzt – eine Hommage an Nico Hülkenberg, dessen Vertrag beim französischen Werksteam zum Ende der Saison ausläuft.

Da es für den Emmericher bekanntlich 2020 keinen Stammplatz mehr in der Königsklasse des Motorsports gibt, stand das Saisonfinale in der Wüste ganz im Zeichen des Abschieds von Hülkenberg nach neun Jahren in der Formel 1 und drei Jahren bei Renault.

Platz fünf in der Teamwertung

Nun ist – zumindest vorerst – Schluss. Beim Grand Prix in den Emiraten schrammte der 32-Jährige knapp an den Punkten vorbei, er wurde Zwölfter. Weltmeister Lewis Hamilton gewann im Mercedes souverän mit ungefähr 17 Sekunden Vorsprung auf Max Verstappen (Red Bull) und Charles Leclerc. In der Teamwertung verteidigten Hülkenberg und Ricciardo auch ohne Top Ten-Platzierung auf dem Yas Marina Circuit mit 91 Punkten den fünften Platz vor Toro Rosso, die auch nur zwei Zähler holen konnten und damit auf 85 kommen.

Beim Abschlussfoto hatte sich zum Abschied von Nico Hülkenberg das gesamte Renault-Team blonde Perücken aufgesetzt. Foto: XPB / James Moy Photography Ltd.

Von Platz neun ging es für Hülkenberg ins Rennen. Gleich am Start musste er jedoch Kevin Magnussen im Haas ziehen lassen. Eine Runde später holte er sich seine Position zurück. Weiter nach vorne kam er erst, als die vorderen Piloten neue Reifen holen mussten. Zwischenzeitlich lag er sogar auf Rang vier – und verteidigte die Position lange gegen die deutlich überlegenen Autos von Sebastian Vettel (Ferrari), Valtteri Bottas (Mercedes) oder Alexander Albon (Red Bull).

Reifenwechsel in Runde 21

In Runde 21 musste der Emmericher zum Reifenwechsel. Die Strategie brachte den Deutschen am Teamkollegen Ricciardo und Carlos Sainz (McLaren) vorbei und damit in eine gute Ausgangsposition auf einige Zähler. Doch gegen Ende wurden die Reifen immer schlechter. Sergio Perez (Racing Point) und Daniil Kvyat (Toro Rosso) musste Hülkenberg ziehen lassen. In der letzten Runde noch Sainz und Ricciardo. „Wir haben nochmal alles gegeben und es ist schade, keine Punkte zu holen. Die Ein-Stopp-Strategie war schwer umzusetzen und meine Reifen waren am Ende zu stark abgenutzt“, erklärte der Mann mit der Nummer 27.

Kein Happy End

Das Rennen in der Abu Dhabi war also kein Happy End. Im Formel-1-Zirkus wird Hülkenberg fehlen. „Es war keine leichte Entscheidung, da er viele starke Eigenschaften hat“, sagte Teamchef Cyril Abiteboul über das Aus seines Fahrers, der durch Esteban Ocon ersetzt wird. „Er ist ein großartiger Fahrer, immer motiviert, sucht immer nach Verbesserungen und treibt an, was uns dann sehr angespornt hat. Wir wünschen ihm alles Glück für seine Zukunft und danken ihm für die große Unterstützung des Renault-Teams in den vergangenen drei Jahren.“

Nur ein Podestplatz blieb ihm auch beim französischen Werksteam - wie zuvor in Diensten von Williams, Sauber und Force India - verwehrt. Eventuell bekommt er ja 2021 nochmal die Chance.