HSG HMI will in Moers an Auftritt gegen Bocholt anknüpfen

Am Niederrhein. Handball-Bezirksligist HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg ist beim Moerser SC zu Gast. Die HMI-Damen reisen zum HC TV Rhede II.

Für die Herren der Handballspielgemeinschaft Haldern/Mehrhoog/Isselburg steht in der Bezirksliga die nächste Pflichtaufgabe an, wollen sie im Kampf um den Aufstieg weiterhin ein Wörtchen mitreden. Die Mannen von Trainer Sven Esser müssen am Samstag um 17.30 Uhr beim Moerser SC ran. Die Hausherren belegen derzeit den vorletzten Tabellenplatz, weshalb zwei Punkte für die Vereinigten Pflicht sind.

Über die Abwehr zu einfachen Toren

Zuletzt konnte die Esser-Sieben nach zwei Niederlagen in Serie endlich wieder einen Erfolg feiern, als sie im Derby den TSV Bocholt besiegte. „Wir wollen da weitermachen, wo wir gegen Bocholt auf gehört haben“, erklärt HSG-Kapitän Jannik Ising. „Um Erfolg zu haben, brauchen wir wieder eine starke Abwehrleistung sowie ein gutes Tempospiel, womit wir zuletzt zu einfachen Toren kamen. Dies müssen wir in Moers wieder so umsetzen, um die zwei Punkte mit nach Hause zu nehmen.“ Das Hinspiel konnte die HSG deutlich mit 37:23 für sich entscheiden.

Am Sonntag müssen dann auch die Damen der Handballspielgemeinschaft ran. Nach dem die Bezirksliga-Partie vergangenen Sonntag gegen die Reserve des MTV Rheinwacht Dinslaken aufgrund einer Vorsorge gegen das Corona-Virus abgesagt wurde, tritt die Mannschaft von Trainer Ralf Sobotta am Sonntag (14.30 Uhr) beim HC TV Rhede II an.

Die Gastgeberinnen belegen derzeit den fünften Rang und könnten mit einem Erfolg den Abstand zu den zweitplatzierten Vereinigten verkürzen. Bereits in der Hinrunde war es lange Zeit ein Spiel auf Augenhöhe. 40 Minuten lang schenkten sich beide Mannschaften nichts, ehe sich die HSG HMI absetzen konnten und das Match mit 26:21 für sich entschied.