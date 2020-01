HSG HMI grüßt wieder von der Tabellenspitze

Die Herren der Handballspielgemeinschaft Haldern/Mehrhoog/Isselburg haben das Topspiel der Handball-Bezirksliga bei der Reserve des TV Borken knapp mit 24:23 (14:12) für sich entschieden. Durch den Sieg beim direkten Konkurrenten übernahmen die Mannen von Trainer Sven Esser zum Ende der Hinrunde wieder die Spitzenposition.

„Wir nehmen die Tabellenführung nach der Hinrunde natürlich sehr gerne mit. Die Jungs können sich die Tabelle jetzt gerne bis Mittwoch etwas länger angucken. Doch ab dann gilt die Konzentration dem nächsten Gegner, denn es kommen noch zwölf weitere Spiele“, mahnt HSG-Coach Esser. Die Partie beim Tabellenvierten in Borken war die von Anfang an erwartet schwere Aufgabe für die Esser-Sieben. Die Gäste gingen mit einer Zwei-Tore-Führung in die Halbzeitpause, die die Vereinigten auch nach dem Seitenwechsel weiter ausbauen konnten.

Torwart Luka Bagar wird zum Matchwinner

So führte die HSG HMI nach 37 Minuten mit vier Treffern. Doch dann erlitt das Spiel der Gäste einen Bruch, so dass die Hausherren die Partie innerhalb von neun Minuten ausgleichen konnten. Fortan entwickelte sich ein packendes Match, in dem der Torhüter der Vereinigten Luka Bagar zum Matchwinner wurde, als er den letzten Angriff der Borkener mit einer starken Parade entschärfte.

„Wir sind mit dem Ergebnis natürlich sehr zufrieden. Es war ein recht enges Spiel, in dem die glücklichere Mannschaft dann gewonnen hat. Wir haben über weite Strecken eine gute Leistung gezeigt. Vor allem die Deckungsarbeit war wirklich gut“, lobte der Coach. „In der zweiten Hälfte hatten wir einen Bruch im Spiel, da sah es dann nicht mehr so gut aus. Doch wir haben hinten heraus die Kurve bekommen und im Angriff wieder bessere Lösungen gefunden“, zeigte sich Trainer Esser mit dem Auftritt zufrieden und hatte noch ein Sonderlob parat: „Wir hatten aber mit Luka Bagar auch einen richtig starken Torhüter, der einige gute Wurfmöglichkeiten der Borkener vereitelt hat.“

Im erweiterten Kreis, aber nicht der Top-Favorit

Als Hinrunden-Meister gehört die Handballspielgemeinschaft weiterhin zum erweiterten Kreis der Favoriten um den Aufstieg in die Landesliga. Dennoch zeigt sich HSG-Coach Sven Esser demütig: „Wir haben immer gesagt, dass es unser Saisonziel ist, den nächsten Schritt zu machen. Wir wollen natürlich weiterhin in der Spitzengruppe mitmischen und unter den ersten vier Teams in der Bezirksliga landen“, so Esser. „Ich denke, mit den Leistungen die wir bringen, sind wir auf einem guten Weg. Die Tabellenführung nach der Hinrunde ist eine schöne Momentaufnahme und auch die drei Punkte Vorsprung – wenn man vom TuS Xanten absieht – auf die weiteren Verfolger lassen sich schön ansehen. Doch wenn man ein Spiel verliert, dann kann es schnell anders aussehen. Deshalb müssen wir weiter an uns arbeiten, um auch die kommenden Aufgaben erfolgreich zu gestalten.“

Eine dieser Aufgaben wartet am Samstag auf den Primus. Der empfängt um 17.30 Uhr den Tabellenfünften TV Kapellen II. Das Hinspiel konnten die Vereinigten knapp mit 24:22 für sich entscheiden.

HSG HMI: Bagar; Ising (4), Peters (2), Büdding, Schumacher (3), Schepersmann (1), Lonscher, Nehling (2), Roes (6), Brücker, Arendsen (1), Marks, Fischer (5).