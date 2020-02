Am Niederrhein. Will Haldern/Mehrhoog/Isselburg das Titelrennen noch einmal spannend machen, muss ein Sieg her. Die Herren sind als Primus in der Pflicht.

HSG-Damen haben im Topspiel gegen Lintfort die letzte Chance

Topspiel für die Damen der HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg: Die Mannschaft von Trainer Ralf Sobotta trifft als Tabellenzweiter Handball-Bezirksliga am Sonntag um 16.15 Uhr in der Reeser Dreifachturnhalle auf den verlustpunktfreien Spitzenreiter TuS Lintfort II. Das Hinspiel verloren die Gastgeber zwar deutlich mit 14:31, dennoch war das Spiel lange Zeit knapper, als das Ergebnis aussagt. „Wir haben trotz des Ergebnisses nicht schlecht ausgesehen, was auch der Halbzeitstand von 8:10 aussagt. Und es wird uns nicht noch einmal passieren, dass wir in der zweiten Hälfte so einbrechen“, versichert HSG-Coach Sobotta.

Für die Sobotta-Sieben dürfte das Spiel gegen die Zweitvertretung des Zweitligisten die letzte Chance sein, sich nochmal in den Kampf um den Aufstieg in die Landesliga einzumischen. „Es ist für uns das einfachste Match der Saison, denn wir spielen gegen den ungeschlagenen Tabellenführer. Das ist ein Alles-oder-Nichts-Spiel. Wenn Lintfort die Partie gewinnt, sind sie nicht mehr aufzuhalten und haben den Aufstieg in der Tasche“, weiß der Übungsleiter um die Bedeutung des Spiels.

Mit welchen Mitteln man den Spitzenreiter schlagen kann, weiß Sobotta auch schon: „Wir müssen einfache Ballverluste vermeiden, um keine schnellen Gegentore zu kassieren. Nur durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und eine gute Abwehrarbeit haben wir gegen Lintfort eine Chance, da sie individuell besser besetzt sind. Daher müssen wir das Spiel auch so lange wie möglich offenhalten. Desto günstiger wird die Ausgangslage für uns.“

Sven Esser warnt vor kampfstarkem Kontrahenten

Im Anschluss an das Topspiel der Damen müssen um 18 Uhr die Herren der HSG HMI ran. Der aktuelle Tabellenführer der Bezirksliga bekommt es dann mit der Drittvertretung der HSG Hiesfeld/Aldenrade zu tun. Die Gäste belegen derzeit den elften Rang, mussten sich im Hinspiel aber nur knapp mit 23:24 geschlagen geben. „Das war der dritte Spieltag und alle mussten sehen, wo sie stehen. Am Ende war es aber knapper als es nötig war“, so Sven Esser, Trainer der Vereinigten. Und auch im letzten Spiel zeigte der Tabellenelfte, dass mit ihm zu rechnen ist. Gegen den TV Borken II – immerhin Tabellendritter – holten die Gäste, trotz eines zwischenzeitlichen Neun-Tore-Rückstands, noch ein 26:26-Unentschieden. „Die Mannschaft ist intakt und kämpft bis zum Schluss.“

Dennoch gehen die Hausherren natürlich als Favorit ins Spiel und wollen sich auch keinen Fehler erlauben, steht in der kommenden Woche das Spitzenspiel beim TuS Xanten an. „Mit Blick auf das nächste Match ist es wichtig, dass wir uns schadlos halten. Daher müssen wir mit einer kompakten Deckung spielen versuchen, über schnelle Gegenstöße zu einfachen Toren zu kommen“, meint Esser.